Allerta Meteo, forte maltempo al Nord. Caldo al Sud, ma senza eccessi: la situazione

MeteoWeb

Al Centro/Sud esplode l’estate, ma preoccupa il maltempo che insiste al Nord con forti temporali, nubifragi e grandinate pressoché quotidiani. Il caldo che avanza al Sud non è particolarmente eccessivo: siamo ormai a giugno, l’estate meteorologica è iniziata e le temperature non sfioreranno neanche lontanamente i record stagionali, pur in un contesto di clima caldo e stabilmente soleggiato seppur con qualche localizzato temporale pomeridiano. Situazione molto diversa al Nord, dove le temperature rimangono più basse e continuano i temporali.

Già stasera e domani avremo una violenta passata temporalesca che interesserà in modo particolare l’area alpina e prealpina, ma non solo. Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: