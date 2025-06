Allerta Meteo: forti temporali localizzati nella notte sul Nord Italia, e non è finita. Maltempo protagonista anche oggi

MeteoWeb

Il Nord Italia resta ancora sotto l’influsso di un flusso umido e instabile che continua a generare rovesci e temporali localmente intensi, in particolare tra le regioni alpine, prealpine e l’arco padano. Nonostante la presenza dell’anticiclone al Centro-Sud, il Settentrione è interessato da una dinamica atmosferica ben più complessa e turbolenta.

Temporali notturni intensi tra Lombardia e Liguria

Durante la notte appena trascorsa, il radar meteorologico ha rilevato una serie di celle temporalesche concentrate tra la Lombardia e la Liguria orientale. Un forte temporale semi-stazionario ha colpito duramente l’area compresa tra il Comasco e il Lecchese, con rovesci intensi e attività elettrica sostenuta.

Nel frattempo, forti temporali marittimi si sono sviluppati davanti alle coste del Levante ligure, interessando in modo particolare La Spezia e lo Spezzino, dove si segnalano accumuli significativi e possibili criticità idrogeologiche locali.

Maltempo in Veneto: piogge tra Chioggia, Venezia e Caorle

Rovesci temporaleschi sparsi hanno interessato anche la costa veneta, con precipitazioni a tratti intense registrate da Chioggia a Caorle, passando per Venezia. Si tratta di episodi brevi ma localmente intensi, tipici di questa fase atmosferica contraddistinta da alti livelli di umidità nei bassi strati e instabilità residua in quota.

Verso una nuova fase instabile: rischio nubifragi e grandine tra il 5 e il 6 giugno

Il modello di circolazione atmosferica attuale non subirà variazioni sostanziali nel breve termine. Dopo il primo impulso instabile di tipo prefrontale, si attende un nuovo peggioramento tra oggi, giovedì 5 giugno, e domani, venerdì 6, legato a un’ulteriore ondulazione del flusso atlantico.

Le regioni più esposte saranno ancora una volta Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, ma non si escludono temporali anche sulle pianure del Nord. Il rischio sarà elevato per nubifragi localizzati, grandinate di medie dimensioni e colpi di vento improvvisi, in particolare nelle ore pomeridiane e serali.

Alta pressione ancora dominante sul resto d’Italia

Nel frattempo, il Centro-Sud continuerà a beneficiare della presenza di un promontorio subtropicale ben strutturato, che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato almeno fino al weekend. Le temperature rimarranno elevate, soprattutto nelle zone interne lontane dall’influsso delle brezze marine.

Scenario tipicamente estivo, ma con insidie

L’Italia si trova attualmente in un duale regime atmosferico: da un lato, l’anticiclone africano che domina il Sud e garantisce giornate calde e stabili; dall’altro, il Nord ancora esposto a dinamiche frontali e instabilità convettiva. Una configurazione che, con l’avanzare della stagione estiva, potrebbe riproporsi con sempre maggiore frequenza, rendendo le previsioni a scala locale sempre più rilevanti per la gestione del rischio meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: