Allerta Meteo, forti temporali nel pomeriggio-sera: “rischio downburst e grandine” | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo per marcata instabilità atmosferica che determinerà forti temporali, con rischio downburst e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 14 giugno, “sarà possibile la formazione di forti temporali sulle Alpi centrali e sulle zone pedemontane, a causa della marcata instabilità atmosferica indotta dalla presenza di aria molto calda al suolo e da elevati valori di acqua precipitabile. L’instabilità si manifesterà a partire dal pomeriggio, con lo sviluppo di numerosi temporali a cella singola o in cluster multicellulari. Gli outflow associati a questi temporali potranno estendersi, tra il tardo pomeriggio e la sera, verso le aree pedemontane comprese tra il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia“, riporta il bollettino PRETEMP.

“È stato emesso un livello 1 di pericolosità per le Alpi centrali e le zone pedemontane limitrofe, per il rischio di downburst (raffiche > 100 km/h) e grandinate di piccole o medie dimensioni. Un livello 0 è stato esteso al Piemonte e alla Lombardia occidentale per la possibile propagazione degli outflow verso la pianura, anche qui con rischio di downburst e grandine. Infine, un livello 0 è stato emesso anche per l’Appennino tosco-emiliano, in relazione a convezione ordinaria“, sottolinea PRETEMP.

Allerta Meteo per il Nord Italia, la situazione attesa

Nel Nord Italia, “la combinazione di aria molto calda al suolo e un marcato lapse rate nei medi livelli (fino a -8/-9 °C/km) favorirà condizioni di forte instabilità, con valori di MUCAPE localmente superiori a 3000 J/kg. L’acqua precipitabile si attesterà su valori medio-alti, intorno ai 40-45 mm. Tuttavia, nei bassi strati l’aria risulterà relativamente secca, favorendo la formazione di profili V-inverted, con LCL attorno a 750-800 hPa“, prosegue il bollettino.

Per questi motivi, “la convezione verrà innescata nel pomeriggio lungo l’arco alpino e sull’Appennino tosco-emiliano. I temporali più organizzati sono attesi sulle Alpi centrali, dove è prevista la formazione di cluster con possibili grandinate di piccole o medie dimensioni. La presenza di aria calda e secca nelle valli alpine favorirà l’evaporazione delle idrometeore e lo sviluppo di diffusi downburst, che costituiscono il principale motivo dell’emissione del livello 1“.

Tra il tardo pomeriggio e la sera, “gli outflow dei temporali alpini raggiungeranno le aree pedemontane, dove potranno localmente innescare ulteriori celle, con il rischio di raffiche di vento lineari. Tuttavia, la presenza di una capping inversion in pianura limiterà lo sviluppo verticale delle celle, anche se alcuni modelli LAM mostrano una possibile estensione degli outflow fino alle pianure del Piemonte e della Lombardia, dove non si esclude la formazione di una linea temporalesca. A causa dell’incertezza, è stato emesso unicamente un livello 0 di pericolosità“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: