Allerta Meteo Francia, 13 dipartimenti a rischio: supercelle e grandinate in arrivo in serata

La Francia centrale e nord-orientale si prepara a vivere ore di forte instabilità atmosferica, con temporali potenzialmente molto violenti attesi tra il pomeriggio e la notte. Le proiezioni dei modelli ad alta risoluzione, tra cui l’ESSL (European Severe Storms Laboratory), indicano un rischio concreto di grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense, soprattutto su alcune aree della regione centro-orientale.

Allerta meteo su 13 dipartimenti: attesi fenomeni estremi

Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, sono ben 13 i dipartimenti francesi attualmente in allerta arancione per forti temporali. Tra questi figurano l’Allier, il Puy-de-Dôme, la Loira, il Rodano, la Nièvre, la Saône-et-Loire, lo Yonne, la Côte-d’Or, l’Haute-Marne, l’Aube, la Marne, la Mosa e la Meurthe-et-Moselle. Le autorità invitano alla massima prudenza nelle prossime ore, in particolare durante gli spostamenti serali e notturni.

Alvernia e Borgogna nel mirino: attesi temporali esplosivi

I primi nuclei temporaleschi si svilupperanno nel tardo pomeriggio sull’Alvernia, per poi spostarsi progressivamente verso la Borgogna. In queste zone sono attese celle temporalesche particolarmente attive, con accumuli pluviometrici significativi e la possibilità di grandine fino a diversi centimetri di diametro.

La fase più intensa è attesa in serata, quando l’interazione tra aria calda e umida preesistente e una blanda intrusione di aria più fresca in quota andrà a innescare una convezione profonda. Il rischio è la formazione di supercelle isolate, in grado di generare anche fenomeni vorticosi localizzati, oltre a grandinate estese e raffiche superiori ai 90 km/h.

Temporali notturni su Champagne e Lorena

Nel corso della notte, l’instabilità si estenderà alle regioni della Champagne e della Lorena, dove sono previsti temporali diffusi, localmente molto intensi. Le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio e causare allagamenti lampo nei settori urbani e nei bacini fluviali più vulnerabili.

Particolarmente esposte le città di Reims, Metz, Nancy e Troyes, che potrebbero essere colpite da forti temporali tra la mezzanotte e le prime ore del mattino.

Anche Ile-de-France e Alta Francia sfiorate dal fronte instabile

Sebbene non direttamente interessate dal cuore dell’evento, anche le regioni a est dell’Ile-de-France e dell’Alta Francia potrebbero sperimentare temporali sparsi. Qui i fenomeni saranno meno intensi ma non per questo da sottovalutare, soprattutto in caso di accumuli localizzati o raffiche improvvise.

Sorpresa dalla Nuova Aquitania: nuova linea temporalesca in arrivo

Nel tardo pomeriggio è atteso un secondo impulso instabile proveniente dal sud della Nuova Aquitania, che risalirà rapidamente verso nord-est in direzione del Massiccio Centrale. Si tratta di un sistema frontale più veloce e dinamico, ma comunque in grado di apportare nuovi rovesci intensi e fenomeni elettrici diffusi.

Focus sulla grandine: dimensioni potenzialmente eccezionali

Il modello ESSL segnala un’alta probabilità di chicchi di grandine superiori ai 4 cm di diametro, soprattutto nei settori interni della Borgogna e dell’Alvernia. Queste condizioni sono tipiche di una forte instabilità potenziale (CAPE > 2000 J/kg) combinata con valori di wind shear verticali elevati. Il risultato è una struttura temporalesca organizzata e duratura, capace di trasportare le particelle ghiacciate per diversi chilometri.

Rischi e raccomandazioni

Si raccomanda alla popolazione di evitare spostamenti non indispensabili nelle ore più critiche, di mettere al riparo veicoli e oggetti sensibili e di seguire gli aggiornamenti dei servizi meteo ufficiali. Anche la possibilità di blackout elettrici o danni a colture e tetti non è da escludere, in caso di grandinate particolarmente violente.

Un pattern temporalesco sempre più frequente in Europa

Eventi come quello atteso in queste ore rappresentano l’emblema di un’atmosfera sempre più energica e instabile, specialmente nei mesi estivi. La combinazione tra ondate di calore prefrontali e l’ingresso marginale di aria fresca in quota genera un cocktail esplosivo per la convezione profonda. Questo pattern sembra destinato a ripetersi con crescente frequenza, con impatti importanti sulla sicurezza e sulle infrastrutture europee.

La serata di oggi si preannuncia quindi come una delle più delicate della stagione finora, con l’interesse di appassionati, meteorologi e protezione civile concentrato su una dinamica atmosferica da tenere sotto stretta osservazione fino alle prime ore del mattino.