Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: temporali forti da stasera

Allerta meteo gialla dalle ore 20:00 di questa sera fino alle ore 04:00 di domani, venerdì 27 giugno, per temporali forti in tutto il Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto la Protezione Civile regionale. “Giovedì sera un rapido fronte temporalesco interesserà la regione. Nel tardo pomeriggio di giovedì in montagna saranno probabili i primi rovesci o temporali che poi verso sera e nella prima parte della notte su venerdì potrebbero interessare anche la pianura e la costa. Sarà possibile qualche temporale forte con forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

