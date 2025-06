Allerta Meteo, la goccia fredda scivola al Centro/Sud: inizia lunga fase di maltempo e freddo anomalo

MeteoWeb

E’ tornato il freddo sull’Italia, in piena estate: clamoroso il dato di Pesaro e Cattolica, dove la temperatura massima giornaliera non ha ancora superato i +19°C sulla costa romagnola e marchigiana. Siamo dieci gradi sotto le medie del periodo, compensando pienamente il gran caldo di domenica in quest’area. Ma sono notevoli anche i +23°C a cui è ferma Pescara, dove ancora non è neanche arrivata la pioggia. La goccia fredda, ben visibile dalle immagini satellitari in tempo reale, sta scivolando giù verso il Centro/Sud dell’Italia e alimenta forte maltempo tra Romagna, Marche e alcune zone della Toscana.

Spettacolare l’ultima immagine dal satellite da cui emerge chiaramente il primo forte temporale su Roma, in formazione proprio nella zona sud/orientale della città con forti piogge e temperature in picchiata in tutta l’area compresa tra Tivoli e Ciampino:

E’ solo l’inizio di una lunga fase di maltempo. Nel pomeriggio-sera di oggi al Centro/Sud esploderanno fenomeni meteo estremi analoghi a quelli che ieri hanno flagellato il Nord, con Supercelle temporalesche, grandine distruttiva, tornado e venti impetuosi. La goccia fredda, in modo lento e graduale, scivolerà verso l’estremo Sud e si stabilizzerà in Sicilia dove persisterà per quattro giorni consecutivi tra domani, mercoledì 18 giugno, e il giorno del Solstizio d’Estate (compreso), sabato 21 giugno. Eloquente il grafico degli “Spaghetti” di Palermo appena aggiornato: temperature in picchiata, molto fresco nei prossimi giorni ma poi temperature che rimangono miti, senza caldo, almeno fino a fine mese, e soprattutto grandi piogge tra domani, giovedì, venerdì e sabato:

Il capoluogo siciliano rischia una vera e propria alluvione, così come l’area di Trapani. Alto anche il rischio di tornado: la Sicilia occidentale sarà la zona del Sud più colpita dal maltempo dei prossimi giorni. Massima attenzione ai forti temporali che colpiranno tutto il meridione, anche in Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo e Lazio, già a partire dal pomeriggio di oggi.

