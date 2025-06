Allerta Meteo, la goccia fredda scatena il maltempo più estremo al Sud: Sicilia bombardata dai temporali, inizia la fase peggiore

MeteoWeb

La goccia fredda proveniente dal basso Tirreno, ha raggiunto la Sicilia e il cuore del Mediterraneo questa mattina e sta alimentando il maltempo più estremo in queste ore. E’ infatti appena iniziata la fase clou di questo peggioramento, con i temporali più intensi e le piogge più violente in Sicilia. Sono in corso veri e propri bombardamenti temporaleschi con raffiche di saette, tuoni fortissimi al punto da far vibrare il suolo, e piogge alluvionali in varie località di tutta l’isola dove soltanto nelle ultime ore abbiamo gravi situazioni di criticità da Custonaci (42mm) a Valledolmo (62mm) fino a Lentini (62mm).

L’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari animate mostra l’evoluzione temporalesca nel primo pomeriggio di oggi, con i fenomeni più estremi in Sicilia ma anche tanti altri temporali tra Marche, Abruzzo, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. Qualche fenomeno, seppur più isolato, anche sulle Alpi. E attenzione in Tunisia, con freddo anomalo e forte maltempo anche lì:

Quello di oggi in Sicilia è il terzo giorno di forti piogge consecutivo, una rarità in piena estate, tra l’altro con accumuli molto abbondanti in varie località. Sono infatti tantissime le località siciliane che sono state colpite dai nubifragi, in quasi tutte le province (vedi mappa di seguito, dati ufficiali protezione civile). E tra oggi e domani avremo le precipitazioni più importanti, in un contesto tipicamente autunnale e del tutto anomalo per il mese di giugno. L’area meno colpita dal maltempo fin qui, quella meridionale e sud/orientale tra Agrigento, Ragusa e Noto, sarà anche la più colpita dai fenomeni estremi di domani, venerdì 20 giugno.

Questo tipo di maltempo così anomalo ed estremo è provocato dalla configurazione sinottica che ha portato allo scorrimento della goccia fredda sull’Italia, fuori stagione, ma anche agli effetti dei contrasti termici molto accesi a causa dell’anomalia di caldo delle acque superficiali del mar Mediterraneo, che sono già oggi molto calde e che preoccupano molto in vista dell’estate: è un enorme serbatoio esplosivo per ulteriori fenomeni estremi.

I forti temporali, come abbiamo già visto, non stanno colpendo solo la Sicilia ma sono forti anche in Puglia. Rosa Anna Damiani ha appena inviato alla redazione di MeteoWeb una spettacolare fotografia da Conversano (Bari) in cui si possono ammirare le imponenti nubi mammatus che stanno interessando le Murge e l’entroterra barese:

Una nube mammatus è una formazione nuvolosa caratterizzata da protrusioni a forma di sacche, vere e proprie mammelle (da qui il nome), che pendono verso il basso dalla base di una nuvola, spesso – come in questo caso – di tipo temporalesco e cioè un cumulonembo. Queste “tasche” si formano a causa di moti discendenti di aria fredda e umida, in contrasto con le correnti ascensionali tipiche delle nuvole temporalesche. Le mammatus sono spettacolari da vedere e spesso indicano fenomeni atmosferici intensi, come temporali o turbolenze, ma non sono pericolose di per sé.

Il maltempo continuerà nelle prossime ore, estendendosi nuovamente al Centro/Nord nel weekend. Tutti i dettagli nel video di seguito:

