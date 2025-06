Allerta Meteo, la settimana inizia con grandine e vento forte: ESTOFEX segnala l’area più colpita oggi da forti temporali

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in parte d’Italia per il rischio di forti temporali accompagnati da grandine e vento forte: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 23 giugno 2025, alle 8 di domani 24 giugno 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso in alcune zone della Francia sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense. Livello 2 dalla Svizzera nordorientale, attraverso l’Austria, fino alla Cechia, alla Polonia e alla Slovacchia occidentale, che comprende anche il Nord/Est d’Italia (dettagli di seguito), principalmente per raffiche di vento distruttive e grandine di grandi dimensioni.

Inoltre un livello 1 è stato emesso per Danimarca, Svezia meridionale e Polonia settentrionale, principalmente per raffiche di vento intense. Livello 1 è stato emesso in Portogallo, Spagna settentrionale e Francia meridionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense. Livello 1, infine, per la Russia sudoccidentale, principalmente per tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Nel corso della giornata del 23 giugno 2025 e fino alle prime ore del 24, una situazione meteorologica potenzialmente pericolosa è attesa sull’Europa centrale, in particolare su un’area che va dalla Svizzera nord-orientale, attraversa l’Austria e si estende fino a Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca. In queste zone, classificate con un Livello 2 di allerta da ESTOFEX, si prevede lo sviluppo di temporali violenti lungo il settore caldo di un’onda frontale in formazione. I profili del vento mostrano un marcato wind shear (cioè la variazione del vento con la quota), con valori tra i 15 e i 25 m/s nei primi 3 km e tra 10 e 15 m/s nei primi 1000 metri. Ciò, insieme a un’energia potenziale (MLCAPE) tra 1000 e 2000 J/kg, potrà favorire la formazione di supercelle capaci di generare grandine di grandi o molto grandi dimensioni e raffiche di vento distruttive. L’incertezza resta sulla modalità convettiva: si potrebbero formare sia celle isolate, sia sistemi lineari estesi. Inoltre, nelle ore serali e notturne, non è escluso un rischio marginale di tornado, soprattutto se alcune supercelle dovessero persistere con valori di shear crescenti e basi nuvolose più basse.

Allerta Meteo in Italia, fenomeni intensi al Nord/Est

In Italia, l’area più interessata dalla severità meteorologica è il Nord/Est. ESTOFEX ha esteso il Livello 2 di allerta per la possibilità che temporali intensi si sviluppino durante il pomeriggio e la sera, in concomitanza con l’avvicinamento del fronte freddo e la propagazione dei temporali dall’arco alpino verso le pianure. Sebbene il wind shear tra i 0 e i 6 km non sia particolarmente marcato, i modelli ad alta risoluzione indicano la possibilità di alcune supercelle. Tali strutture potrebbero generare grandine di grandi dimensioni (anche molto grande in casi isolati) e forti raffiche di vento. L’ambiente sarà caratterizzato da un buon riscaldamento diurno, umidità sufficiente e dinamiche frontali in arrivo da Ovest, elementi che contribuiranno all’innesco dei temporali. La situazione richiederà particolare attenzione nelle ore centrali e serali, quando l’attività convettiva raggiungerà il suo picco.

