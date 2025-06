Allerta Meteo: imminente “sfuriata temporalesca molto intensa, grandine e downburst”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, lunedì 16 giugno: “Una goccia fredda in quota attraverserà le regioni nord orientali portando una sfuriata temporalesca molto intensa, con grandinate e downburst. Ancora una volta i picchi di energia saranno elevati con valori di cape (energia disponibile alla convezione) fino a 2500J/Kg, specialmente sull’Emilia-Romagna“: è quanto viene delineato nell’outlook per la giornata odierna elaborato dagli esperti di ZenaStormChaser. “Il grande assente sarà nuovamente lo shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota), il che ci salverà da chicchi di grandine di grosse dimensioni in pianura nonostante l’energia presente. Attenzione ai downburst con raffiche fino a 90km/h“.

Allerta Meteo per Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

“I primi fenomeni si manifesteranno attorno alle 13-15 sui rilievi Appenninici di piacentino, parmense, reggiano, modenese e bolognese, grazie alla convergenza tra una ventilazione nord orientale e quella sud occidentale presente in Liguria e sulle Alpi del medio basso trentino, Prealpi venete, lombarde e friulane. Già in Appennino i temporali potranno sfruttare sino a 2000J/Kg con rischio di grandine di medie dimensioni“, sottolinea l’outlook di ZenaStormChaser. “Sia dalle Alpi che dagli Appennini partiranno correnti fresche di Outflow che attiveranno fenomeni a partire rispettivamente sia dalle alte pianure venete, friulane e lombarde, settori orientali, che dalle pedemontane emiliano romagnole dopo le 15-16. Le celle in pianura potranno esplodere in un vasto MCS (MESOSCALE CONVECTIVE SYSTEM) un insieme di multicelle molto organizzato. Nell’area 2 sono previste grandinate con chicchi fino a 2-3cm di diametro e possibilità di downburst con raffiche attorno ai 90-100km/h. I sistemi temporali provenienti da nord dal Veneto e Lombardia orientale e quelli da sw provenienti dalle pianure emiliane si incontreranno lungo l’asse del Po“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: