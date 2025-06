Allerta Meteo, inizia lunga fase di maltempo estremo al Nord. Brusco crollo termico tra domenica 8 e lunedì 9 in tutt’Italia | MAPPE

MeteoWeb

Inizia oggi un lungo periodo di forte maltempo nelle Regioni dell’Italia settentrionale: come già ampiamente annunciato nel nostro MeteoNotiziario, nelle prossime ore esploderanno temporali violentissimi con nubifragi e grandine grossa. Al Nord/Ovest il maltempo è già in corso, in quella che è a tutti gli effetti una giornata tipicamente autunnale, non solo piovosa ma anche decisamente fresca. Situazione molto diversa al Sud, dove questa mattina è tornata la lupa di mare, in grande ritardo rispetto agli standard climatici storici.

Questo è dovuto ad una primavera molto fresca e piovosa, soprattutto nel mese di maggio. La “lupa di mare“, infatti, si verifica quando arrivano le prime ondate di caldo che portano in scorrimento sulle acque marine del Mediterraneo ancora fredde dopo l’inverno, masse d’aria roventi. Una situazione che quest’anno non abbiamo avuto né ad aprile né a maggio, e che si verifica appunto adesso per la prima volta in stagione.

Attenzione, però, perchè questo caldo – comunque non eccessivo – durerà poco: tra domenica 8 e lunedì 9 giugno si prospetta un clamoroso shock termico, un crollo di oltre 10°C in poche ore in tutt’Italia, con forte maltempo (soprattutto al Nord). Tutti i dettagli nel video:

