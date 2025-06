Allerta Meteo, inizio Giugno estremo: forte maltempo al Nord, esplode l’estate al Sud

MeteoWeb

Giugno inizia con l’Italia divisa a metà sotto il profilo meteorologico: nei prossimi giorni, infatti, al Nord avremo forte maltempo con fenomeni in intensificazione nel corso di questa settimana; al Sud invece esplode l’estate con temperature in aumento e bel tempo, seppur con qualche localizzato temporale pomeridiano nelle zone più interne dell’Appennino. Al Nord, anche le temperature rimarranno fresche, in linea se non al di sotto rispetto alle medie stagionali. Al Centro il caldo sarà moderato, senza particolari eccessi, mentre al Sud farà sul serio con i primi picchi di +35°C – quindi estate vera – anche se non verrà battuto alcun record del periodo.

Le temperature aumenteranno in modo lento e graduale giorno dopo giorno: ancora siamo in linea con le medie, dopo il gran fresco di maggio. Le giornate più calde saranno tra 7 e 10 giugno, e il caldo più significativo sarà limitato all’estremo Sud, in modo particolare Calabria e Sicilia, e un po’ meno intenso in Campania, Basilicata e Puglia. Tutta un’altra storia al Nord dove imperverserà il maltempo e si prospetta un altro mese di giugno molto piovoso in tutti i settori dell’Italia settentrionale. I dettagli nel video:

