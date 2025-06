Allerta Meteo: Italia spaccata in due, caldo africano al Sud, tempeste e grandine al Nord

MeteoWeb

L’avvio della prima settimana di giugno 2025 porta con sé una netta contrapposizione meteo sull’Italia: da una parte caldo intenso e soleggiato al Centro-Sud, dall’altra una crescente instabilità con forti temporali tra le Alpi e la Pianura Padana. Una configurazione sinottica classica ma esasperata dai contrasti termici, che potrebbe generare episodi meteo severi al Nord per diversi giorni.

Il contesto atmosferico: Italia sulla linea di confine tra due masse d’aria

Le proiezioni del modello europeo ECMWF ENS a 500 hPa mostrano un’Europa spaccata in due. Una profonda saccatura atlantica, associata a masse d’aria più fresche e instabili, si estenderà dalla Gran Bretagna fino alle Alpi. A sud di questa struttura depressionaria si rafforzerà un campo anticiclonico subtropicale, alimentato da aria calda di origine nordafricana.

L’Italia si troverà sul bordo meridionale di questa ondulazione atmosferica, in una zona di forte contrasto tra correnti subtropicali calde e stabili e flussi freschi e instabili di origine atlantica. Il risultato? Una spaccatura netta tra Nord e Sud dal punto di vista meteorologico.

Caldo subtropicale al Centro-Sud: isoterma di +20°C in arrivo

Sul fronte meridionale, a partire da domenica 2 giugno e per buona parte della settimana, l’afflusso di aria calda sarà particolarmente marcato tra Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, dove la risalita dell’isoterma di +20°C a 850 hPa farà salire le temperature massime anche oltre i 34–36°C nelle zone interne e costiere.

L’alta pressione subtropicale garantirà condizioni di stabilità atmosferica, cieli in prevalenza sereni e una sensazione di piena estate, che si farà via via più intensa con il passare dei giorni, specie al Centro e al Sud.

Nord Italia in bilico: temporali anche violenti su Alpi e Pianura Padana

Diverso il destino delle regioni settentrionali, che resteranno esposte all’influenza della saccatura atlantica. In particolare, Alpi, Prealpi e settori della Pianura Padana centro-occidentale si troveranno lungo una linea di confine particolarmente attiva, dove la contrapposizione tra aria calda e umida nei bassi strati e aria fresca in quota favorirà la formazione di temporali a sviluppo verticale molto rapido.

A partire da lunedì 2 giugno, le condizioni saranno favorevoli alla genesi di:

Supercelle temporalesche , con rischio di grandinate di medie dimensioni

, con rischio di Forti raffiche di vento (>70 km/h) in caso di outflow prefrontale

(>70 km/h) in caso di outflow prefrontale Piogge intense e localizzate , con rischio di allagamenti urbani

, con rischio di allagamenti urbani Persistente instabilità pomeridiana almeno fino a metà settimana

Una settimana a due velocità: estate piena al Sud, estate instabile al Nord

Quella che si prospetta è una settimana a due facce, specchio di un’estate sempre più polarizzata e dinamica. Il Sud e le Isole si muoveranno verso una fase di caldo stabile e persistente, con punte quasi da luglio pieno. Il Nord, invece, vivrà condizioni da fine primavera instabile, con ripetuti episodi di maltempo, soprattutto pomeridiani e serali.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Lunedì 2 e martedì 3 giugno : instabilità crescente al Nord, primi temporali tra Piemonte, Lombardia e Triveneto ; caldo in espansione al Sud .

: instabilità crescente al Nord, primi ; . Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno : nuova spinta del promontorio africano verso nord; peggioramento potenzialmente più organizzato al Nord-Ovest.

: nuova spinta del verso nord; al Nord-Ovest. Venerdì 6 giugno: possibile attenuazione dell’instabilità, ma scenario ancora incerto.

Italia divisa in due

Giugno 2025 si apre con uno degli scenari più classici e insidiosi della meteorologia estiva italiana: il contrasto tra il caldo africano e le correnti atlantiche fresche. Un’Italia divisa in due, sospesa tra afa e temporali, con effetti che potrebbero farsi sentire anche nelle settimane successive.

Occhi puntati sulle evoluzioni a medio termine: se l’anticiclone dovesse spingere ulteriormente verso nord, la stabilità potrebbe estendersi anche al Nord. In caso contrario, l’instabilità potrebbe diventare la protagonista indiscussa della prima parte dell’estate settentrionale.

