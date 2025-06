Allerta Meteo: l’anticiclone inizia a cedere, nuclei temporaleschi al Centro-Nord

MeteoWeb

Il dominio dell’anticiclone africano, che negli ultimi giorni ha portato temperature estreme su gran parte della Penisola, inizia a mostrare le prime crepe evidenti. L’analisi delle ultime immagini satellitari e dei dati radar conferma l’entrata in una fase di transizione atmosferica, in cui l’aria calda sahariana inizia gradualmente a cedere il passo a infiltrazioni più fresche di origine atlantica. I primi effetti si stanno manifestando con focolai temporaleschi sparsi sul Nord Italia, mentre il Centro-Sud continua a boccheggiare sotto un caldo anomalo.

Nuvolosità diffusa al Nord, cieli sereni al Sud: il quadro satellitare del 15 giugno

L’immagine satellitare del pomeriggio di domenica 15 giugno 2025 mostra chiaramente un’Italia spaccata in due: al Nord si evidenziano addensamenti nuvolosi estesi, soprattutto lungo l’arco alpino, le Prealpi e le pianure occidentali. Queste formazioni nuvolose sono legate a moti convettivi attivati da aria instabile in ingresso dalle latitudini settentrionali.

Al contrario, sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori (in particolare Sicilia e Sardegna), il cielo si mantiene in gran parte sereno o poco nuvoloso. Solo nell’interno appenninico si osservano alcuni cumuli termici in sviluppo, in zone come l’Aquilano, il Frusinate e la Valnerina, ma senza fenomeni significativi.

Italia nella morsa del caldo, ma al Nord si fanno strada i primi temporali

La dinamica in atto rappresenta una classica fase di passaggio: l’anticiclone africano, ribattezzato informalmente “Scipione l’Africano”, ha garantito per giorni condizioni di stabilità e temperature ben oltre la media stagionale. Tuttavia, una circolazione più fresca e instabile sta ora iniziando a insinuarsi da nord-ovest, dando origine a temporali pomeridiani e serali, soprattutto sulle Alpi e nelle pianure pedemontane di Piemonte, Lombardia e Veneto.

I primi fenomeni segnalati sono stati localmente intensi, con episodi di grandine, raffiche di vento e rovesci di forte intensità. Questi eventi sono tipici della stagione calda, quando l’aria fresca in quota incontra un cuscinetto caldo-umido al suolo, generando fenomeni convettivi esplosivi.

Bollino rosso al Centro-Sud: temperature fino a 38 °C

Mentre al Nord si respira un primo timido cambio d’aria, le regioni del Centro-Sud continuano a vivere una fase di caldo estremo. Le temperature massime hanno raggiunto anche oggi valori compresi tra i 35 e i 38 °C su molte località di Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Il Ministero della Salute ha emesso allerta di livello 3 (bollino rosso) in numerose città, tra cui Roma, Firenze, Napoli e Cagliari, a causa del rischio per la salute legato all’afa persistente.

In queste aree, l’unica mitigazione è garantita dalla ventilazione diurna, ma le notti tropicali (con minime sopra i 23-25 °C) contribuiscono a una situazione complessivamente insostenibile per le fasce più fragili della popolazione.

Previsioni: l’instabilità scenderà verso il Centro-Sud

I modelli previsionali a medio termine suggeriscono che l’attuale frammentazione dell’anticiclone africano continuerà nei prossimi giorni, con una graduale estensione dell’instabilità verso il Centro e successivamente verso il Sud della Penisola. Tra lunedì 17 e mercoledì 19 giugno è atteso un peggioramento più diffuso, con temporali anche forti su gran parte delle zone interne e appenniniche.

Contestualmente, si prevede un calo progressivo delle temperature massime, con ritorno su valori più in linea con le medie stagionali entro la seconda metà della settimana.

Un’estate già estrema: il primo vero test per la resilienza urbana

L’episodio attuale rappresenta il primo vero test climatico dell’estate 2025: tra temperature record al Sud e temporali severi al Nord, l’Italia si trova a fare i conti con un clima sempre più sbilanciato e instabile. La coesistenza di ondate di calore e fenomeni estremi rappresenta una delle sfide più complesse per la gestione urbana, l’agricoltura e la salute pubblica.

Non è un caso che le immagini satellitari siano ormai uno strumento fondamentale per intercettare i segnali precoci del cambiamento atmosferico. E quanto si è osservato oggi nei cieli italiani non lascia dubbi: l’estate 2025 è iniziata all’insegna dell’estremo.

