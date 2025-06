Allerta Meteo Liguria: in arrivo temporali di forte intensità, grandine e downburst

MeteoWeb

Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per la Liguria, per temporali sui versanti padani di ponente e di levante (Zona D ed E) e sul centro della regione (Zona B) dalle 18 alle 23:59 di oggi, sabato 21 giugno. “Dal tardo pomeriggio di oggi un nucleo di aria fredda scenderà sul Nord/Ovest della penisola dove sono attesi temporali di forte intensità, associati ad episodi di grandine e downburst. I fenomeni interesseranno inizialmente Lombardia e Piemonte per coinvolgere dal pomeriggio anche i versanti padani regionali“, spiega Arpal. “L’arrivo dell’aria fredda sui versanti marittimi sarà rapido e porterà fenomeni generalmente di breve durata ma intensi, ed associati a attività elettrica e raffiche di vento che localmente potranno raggiungere anche i 100 km/h. Nella notte ci sarà un esaurimento dei fenomeni e la giornata di domani, domenica 22 giugno, si preannuncia all’insegna del ritorno del sole“.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

