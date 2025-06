Allerta Meteo Lombardia, rovesci e temporali: rischio fenomeni intensi

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali su buona parte della regione, in particolare i settori orientali e meridionali. Per la restante parte della giornata di oggi, domenica 15 giugno, “si prevede la formazione di nubi cumuliformi sui rilievi, con sviluppo associato di rovesci e temporali a partire dal primo pomeriggio, che progressivamente cominceranno ad interessare anche la pianura. Possibilità di fenomeni intensi ma localizzati, sebbene con grado di predicibilità particolarmente basso. Maggiore probabilità di eventi intensi sui settori Nord-Orientali e su quelli Sud-Occidentali della Lombardia. Fenomeni possibili fino alla notte inoltrata di lunedì”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, lunedì 16 giugno, “si prevedono residui fenomeni temporaleschi sui settori montani orientali in indebolimento nel corso della notte. Dalle ore centrali, nuova formazione di rovesci e temporali dapprima sui rilievi e, a seguire, anche localmente sulla pianura. Possibile intensificazione dei fenomeni anche sulla Pianura Occidentale tra tardo pomeriggio e sera, seppure con bassa affidabilità previsionale. Ventilazione dai quadranti orientali, non soltanto associata all’attività temporalesca, con velocità del vento fino a 25 km/h e velocità di raffica fino a 40 km/h, anche nelle aree limitrofe all’Alta Pianura Orientale, sebbene solamente localmente e temporaneamente”, riporta il bollettino di allerta.

