Allerta Meteo Lombardia, piogge e temporali forti fino a stasera: è allarme arancione

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte su Valchiavenna e Lario e Prealpi occidentali e allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su altre aree della regione sempre fino alla mezzanotte. Nella restante parte della giornata di oggi giovedì 5 giugno, “si prevede la persistenza, fino a sera, di precipitazioni a carattere di rovescio sui rilievi nordoccidentali e, nella giornata, saranno probabili rovesci e temporali sparsi con innesco sulla bassa pianura ad interessare le zone pedemontane e le Prealpi, con fenomeni localmente intensi e più organizzati sui settori centro-orientali della regione. Sono previsti accumuli areali inferiori a 30mm/24h su tutte le zone eccetto che sul confine nordoccidentale di Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali e laghi e Prealpi varesine, dove potranno essere superiori. Nelle aree interessate dai temporali saranno possibili picchi isolati fino a 40-50mm/24h. Si prevedono venti da Sud sui rilievi e la bassa pianura, da Nord e da Est rispettivamente sulla pianura occidentale ed orientale, di intensità da moderata a localmente forte in quota sui rilievi, localmente moderata su Appennino e pianura meridionale”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, venerdì 6 giugno, “si attende un flusso sud-occidentale ancora instabile, ma più mite e meno umido”, che “porta sulla regione deboli precipitazioni sui Alpi e Prealpi, a prevalente carattere di rovescio, più sparse ed insistenti sui settori occidentali, più isolate ed occasionali altrove”, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

