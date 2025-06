Allerta Meteo Lombardia: allarme maltempo nel pomeriggio, ecco le zone più colpite

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 21 giugno 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali e vento forte. Nel corso del pomeriggio della giornata di oggi, si legge nel bollettino, “sono previsti temporali sparsi sui settori alpini, prealpini e pedemontani, più probabili in termini di diffusione e intensità sulla parte centro occidentale, in successiva estensione anche all’Appennino e alla parte di Bassa Pianura Occidentale. In particolare, sui settori di Milanese e Pavese, dal tardo pomeriggio e inizio sera i fenomeni perturbati subiranno un’intensificazione, con incremento dell’attività elettrica, precipitazioni a carattere convettivo che potranno localmente essere anche di forte intensità (30-50 mm/h) e rinforzo della ventilazione con possibili raffiche di vento che potranno arrivare localmente fino a 65-80 km/h. Sui settori centrali ed orientali di pianura possibili rovesci o locali temporali più probabili in tarda serata, meno probabili sebbene non esclusi altrove. Le precipitazioni, in attenuazione ed esaurimento sui rilievi nel corso della serata, proseguiranno sparse sulla fascia di bassa pianura nelle prime ore della notte di domani 22/06, quindi in cessazione ovunque“.

Per la giornata di domani 22 giugno, “è previsto un ripristino di condizioni stabili ovunque dalle prime ore del mattino, sebbene nelle ore pomeridiane più calde non siano esclusi locali rovesci o isolati temporali sui rilievi“.

Allerta anche a Milano

Ricordando che il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato 21 giugno, fino alle 6 di domani, domenica 22, il Comune di Milano ricorda che “durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo“.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.