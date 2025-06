Allerta Meteo Lombardia: domani rischio forti temporali, grandine e vento forte

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 25 giugno 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la restante parte della giornata di oggi “si prevedono condizioni di generale stabilità. Tuttavia, non si esclude la possibilità di brevi e isolati temporali sulle Alpi, con maggiore probabilità in serata“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “si prevede una buona probabilità di isolati rovesci e temporali nel pomeriggio sulle Alpi più settentrionali, ai quali potrebbe seguire un’attivazione di fenomeni anche su settori occidentali di pianura e Prealpi, in propagazione verso Est con il passare delle ore e nel corso della serata. Si segnala un’elevata incertezza previsionale: le probabilità di temporali sono tendenzialmente più elevate sulle Alpi, mentre il coinvolgimento della pianura appare meno probabile. Tuttavia, nell’eventualità di temporali tra pianura e Prealpi, si segnala che i fenomeni potranno essere organizzati e di forte intensità, con associati pericoli di grandine di piccole/medie dimensioni e raffiche di vento molto forti. La ventilazione, escludendo le situazioni legate ai temporali, sarà in rinforzo da Sud sul Pavese già da metà mattina, in attenuazione tra il pomeriggio e la sera“.

Maltempo: a Milano allerta gialla per rischio temporali

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla per Milano per rischio temporali a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 26 giugno, che si protrarrà fino alla mezzanotte. Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

