Allerta Meteo Lombardia: onda ciclonica dalla Francia in transito, rovesci e temporali

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 26 giugno 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la restante parte della giornata di oggi, 26 giugno, “è atteso il transito di una veloce onda ciclonica dalla Francia, che riguarderà in maniera più diretta i settori alpini, mentre si conferma un interessamento al più marginale della pianura“, si legge nel bollettino. “Si prevede moderata probabilità di sviluppo di rovesci e temporali sulle Alpi, localmente anche di forte intensità, dapprima sui settori occidentali e successivamente su quelli orientali. Si segnala che permane elevata incertezza previsionale riguardo la formazione di temporali sulla pianura, per cui si indica una probabilità bassa o molto bassa di fenomeni non escludendo, in forma isolata, eventi intensi accompagnati da grandine di piccole/medie dimensioni e raffiche di vento molto forti. Si identificano condizioni più probabili all’innesco sulla pianura orientale. Si attendono rinforzi di vento da Sud sul Pavese e si identificano, nel pomeriggio, anche diffusi rinforzi sulle Alpi Retiche, specie in quota oltre i 1200-1500 metri“.

Per la giornata di domani “si attende una nuova espansione di un promontorio anticiclonico di origine subtropicale, con conseguente ritorno a condizioni di stabilità. Generale assenza di fenomeni significativi“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

