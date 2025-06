Allerta Meteo Lombardia: primi temporali sulle Prealpi, attenzione in Pianura

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 16 giugno 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la giornata di oggi, 16 giugno, “già dalla mattina sono in corso temporali sulle Prealpi Centro-Orientali, in successiva traslazione verso la Pianura“, si legge nel bollettino. “Allargamento delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi anche alla Pianura Occidentale nel corso del pomeriggio. Intensificazione della ventilazione sia associata ai fenomeni temporaleschi, sia indipendente da essi nel corso del pomeriggio, con velocità media fino a 30 km/h e velocità di raffica fino a 60 km/h su tutte le aree di pianura“.

Per la giornata di domani, 17 giugno, “non si prevedono fenomeni meteorologici significativi da segnalare se non isolati rinforzi del vento in Appennino al di sopra dei 600 metri, con locali superamenti di 35 km/h e 60 km/h rispettivamente per velocità media e velocità di raffica nel corso della giornata“.

Allerta Meteo anche a Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dalle ore 14 di oggi, lunedì 16 giugno, che si protrae fino alla mezzanotte, valida anche per Milano. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

