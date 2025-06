Allerta Meteo Lombardia: rovesci temporaleschi dal pomeriggio, le zone a rischio

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 30 giugno 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la restante parte della giornata di oggi “si prevede lo sviluppo di isolati rovesci temporaleschi sulle Zone Alpine e Prealpine; permane molto incerto, comunque meno probabile, il coinvolgimento delle Zone di Pianura e Oltrepò Pavese. Sulla Pianura, almeno fino al primo pomeriggio è probabile che insistano alte temperature: massime tra 35 e 40°C, forte disagio da calore“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani 1° luglio “si prevede l’innesco di rovesci temporaleschi. La localizzazione dei temporali e la loro tempistica di sviluppo saranno molto condizionati dalla circolazione atmosferica a scala locale e regionale e pertanto la previsione risulta molto incerta: le maggiori probabilità di innesco dei nuclei temporaleschi si colloca tra il tardo mattino ed il primo pomeriggio sulle Zone montane (Alpi, Prealpi e Appennino) con interessamento delle Zone di Pianura in una seconda fase, più probabile dal pomeriggio. Fenomeni meno probabili o in esaurimento nel corso della serata“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

