Allerta Meteo, il maltempo avanza verso il Centro/Sud: ecco le regioni nel mirino di temporali e grandine oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo per temporali con associate grandinate di piccole-medie dimensioni, raffiche di vento e rovesci. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Prosegue il lento spostamento verso sud-est del debole minimo di pressione associata all’instabilità del giorno precedente sul nord Italia. I fenomeni temporaleschi interesseranno progressivamente le regioni centrali e meridionali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 1 su Appennino centrale Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, per temporali con associate grandinate di piccole-medie dimensioni, raffiche di vento e rovesci, specialmente a ridosso dell’area appenninica. Non si escludono fenomeni vorticosi fra Molise e Puglia“.

Un più ampio livello 0 “comprende la Romagna, per interessamento da parte dei fenomeni in esaurimento dal giorno precedente, ma anche il resto delle regioni meridionali della penisola e la Sicilia orientale per possibili temporali isolati, localmente intensi”.

Allerta Meteo aree Livello 1

Le prime ore del mattina “saranno caratterizzate ancora da una prevalenza dei fenomeni convettivi al centro-nord. Fra Romagna e Marche settentrionali, si segnala un flusso umido insistente dall’Adriatico con associati rovesci (PWAT > 35 mm). Nelle ore successive, con lo spostamento verso sud del minimo di pressione in quota, verranno interessate da temporali anche le aree appenniniche di Umbria e Marche meridionali“, prosegue il bollettino.

Dalla tarda mattina “sarà possibile lo sviluppo di fenomeni convettivi fra Lazio e regioni adriatiche meridionali, in un ambiente sempre a basso DLS ma più instabile, in particolare sulle coste tirreniche, con valori di CAPE che supereranno diffusamente i 2000 J/kg. In queste aree e sull’Abruzzo saranno possibili raffiche e grandine di fino a medie dimensioni, più probabili nell’entroterra, con temporali che potranno svilupparsi in cluster“.

Sul versante adriatico “non si escludono anche fenomeni vorticosi, specialmente fra Molise e Puglia settentrionale, dove una moderata instabilità nei bassi strati sarà accompagnata da elevato EHI 0-3km (con punte superiori a 3)“, conclude il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: