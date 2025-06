Allerta Meteo, continua il maltempo al Sud. Weekend esplosivo con forti temporali anche al Centro/Nord

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpire il Sud Italia dove imperversa la goccia fredda che da ormai quattro giorni consecutivi alimenta piogge e temporali localmente intensi in Sicilia e Calabria, le Regioni più colpite. Ulteriori forti temporali sono in corso, come possiamo vedere dalle immagini satellitari in tempo reale, non solo al Sud ma anche in alcune aree del Nord, soprattutto in Piemonte e Liguria.

Sarà un weekend esplosivo per il maltempo che colpirà duramente il nostro Paese, con ulteriori fenomeni di instabilità pomeridiana al Sud e forti temporali al Nord. Sabato sera avremo temporali molto violenti in Piemonte, domenica si sposteranno in Toscana e nel Lazio. Tutti i dettagli nel video:

