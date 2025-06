Allerta Meteo, maltempo estremo in tutt’Italia da stasera: tutti i DETTAGLI sulla goccia fredda in arrivo, sarà una settimana di fresco e temporali

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere una fase di maltempo molto estremo e violento: a confronto, i fenomeni temporaleschi che ieri pomeriggio e ieri sera hanno duramente colpito il Nord tra Liguria, Piemonte ed Emilia, sono stati soltanto un piccolo antipasto, seppur devastante in termini di danni per il vento impetuoso e la grandine grossa. Il maltempo delle prossime ore, e dei prossimi giorni, sarà però molto più violento. Già questa sera ci aspettiamo sul Nord Italia vere e proprie Supercelle temporalesche con nubifragi, grandinate e trombe d’aria. Il vento supererà i 100km/h in molte località e la grandine cadrà violentissima, con chicchi grossi dal diametro superiore a 5cm.

Il maltempo di questa sera sarà dettato dai primi spifferi freschi e umidi provenienti dall’oceano Atlantico. Domani, lunedì 16 giugno, arriverà sulle Alpi la goccia fredda che poi, nel corso della settimana, scivolerà giù lungo l’Italia raggiungendo la Sicilia dove rimarrà fino al weekend. Ecco perchè le temperature crolleranno, tornerà il fresco, scenderanno sotto le medie stagionali e in generale sarà una settimana di fresco in tutto il Paese, nei primi giorni al Nord e nella seconda metà al Sud.

Il maltempo dominerà la scena con forti piogge, temporali, grandinate, nubifragi e numerose trombe d’aria. I contrasti termici, infatti, innescheranno fenomeni violentissimi. A rischio in modo particolare l’alto Adriatico: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche saranno le aree più esposte, già da stasera e poi soprattutto domani, lunedì 16, e dopodomani, martedì 17, al forte maltempo con numerosi tornado, con nubifragi, con grandine grossa soprattutto (ma non solo) sui litorali. E farà davvero freddo, con temperature che crolleranno a una cifra durante i rovesci più intensi di maltempo (quindi sotto i +10°C).

Successivamente la goccia fredda sfonderà al Sud, dove già domani avremo i primi temporali pomeridiani ma ancora fino a martedì farà caldo: mercoledì 18 cambierà tutto anche al Sud con temperature in picchiata e maltempo più esteso, diffuso e organizzato. Le Regioni più colpite saranno Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e soprattutto Sicilia, dove continuerà a piovere con forti temporali anche sabato 21 giugno, nel giorno del Solstizio d’estate.

