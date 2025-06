Allerta Meteo Marche, domani caldo da bollino arancione

MeteoWeb

Rimangono stabili tra i +30 e i +33°C le temperature sulle Marche nella giornata di oggi. Pertanto l’intera regione, dalle aree montane a quelle costiere, è contrassegnata da bollino giallo emesso dalla Protezione Civile regionale. Nonostante una situazione più stabile rispetto al bollino rosso dei giorni scorsi è consigliato prestare attenzione, specie nelle ore centrali.

Domani, lunedì 30 giugno, le temperature saranno in risalita: la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino con bollino arancione, e quindi livello di allerta di tipo 2, su quasi tutto il territorio. Le temperature previste oscilleranno tra i +35 e i +36°C. Rimarrà il bollino giallo, invece, per Ancona e Urbino, dove la colonnina di mercurio rimarrà entro i +33°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.