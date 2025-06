Allerta Meteo, Mediterraneo bollente e goccia fredda in quota: condizioni esplosive, rischio supercelle

MeteoWeb

L’atmosfera sull’Italia è ormai carica di energia e tensione, come una miccia accesa che attende solo una scintilla. Dopo il caldo intenso degli ultimi giorni, l’equilibrio instabile tra masse d’aria contrastanti potrebbe innescare temporali violenti nelle prossime ore, culminando in un peggioramento più marcato atteso per lunedì 16 giugno.

Alta pressione ibrida e primi segnali di instabilità: cosa sta accadendo?

Nella giornata di sabato 14 giugno, le temperature hanno superato i 35°C in diverse zone della Pianura Padana, mentre in Liguria si sono sfiorati i 30°C anche lungo la costa. Questa ondata di caldo non è opera del solo anticiclone africano: a rafforzarne la presenza è intervenuto l’anticiclone delle Azzorre, che ha esteso la sua influenza sull’Italia settentrionale alimentando un mix esplosivo di stabilità in quota e calore nei bassi strati.

Ma è bastato l’arrivo di correnti leggermente più fresche da ovest e nord-ovest per innescare la convezione atmosferica. I primi temporali si sono sviluppati in area alpina e prealpina, con episodi grandinigeni già segnalati nella zona di Monesi (Liguria di ponente). Successivamente, la convezione si è attivata anche lungo i versanti settentrionali dell’Appennino emiliano e romagnolo.

Fenomeni intensi e grandine: il carburante è già pronto

I temporali osservati sono coerenti con un contesto termodinamico decisamente favorevole: nei bassi strati l’aria è satura di umidità e calore, una combinazione che funziona da vero e proprio combustibile per celle temporalesche esplosive. In queste condizioni, le precipitazioni possono assumere carattere violento, con grandinate e forti raffiche di vento, come già accaduto in più occasioni recenti.

Non si tratta di episodi isolati, né passeggeri: l’instabilità, seppur a tratti, continuerà a manifestarsi anche nella giornata di oggi, domenica 15 giugno, con un copione molto simile a quello di ieri.

Meteo domenica 15 giugno: ancora temporali ma senza grandi variazioni

La giornata odierna si aprirà con cieli in prevalenza poco nuvolosi, disturbati solo da velature alte in transito. Tuttavia, con il progredire delle ore, cumulonembi torreggianti inizieranno a svilupparsi lungo le dorsali alpine e appenniniche, dando vita a nuovi focolai temporaleschi.

I fenomeni, anche oggi, tenderanno a rimanere confinati all’interno e non dovrebbero raggiungere le coste. Il movimento previsto da ovest verso est nel corso del pomeriggio potrebbe interessare progressivamente le pianure interne del Nord, in particolare la fascia pedemontana.

Lunedì 16 giugno: possibile peggioramento violento con goccia fredda

Il peggioramento più significativo, tuttavia, sembra destinato a concretizzarsi all’inizio della prossima settimana. Le proiezioni modellistiche indicano il probabile ingresso di una goccia fredda in quota da nord-est, una piccola ma insidiosa depressione che sorvolerà il Nord Italia, con massima influenza sulle regioni orientali.

L’incontro tra aria fresca in quota e l’aria ancora molto calda e umida nei bassi strati potrebbe innescare temporali violenti, localmente a carattere di supercella. Le aree maggiormente esposte saranno le pianure venete, emiliano-romagnole e parte dell’Appennino centro-orientale, anche se la traiettoria esatta del nucleo freddo resta ancora incerta.

Mediterraneo bollente: un mare sempre più predisposto agli eventi estremi

Un ulteriore fattore da non sottovalutare è il livello eccezionalmente alto della temperatura superficiale del mare. Nella giornata di ieri il Mar Ligure ha toccato i +25,3°C, valori tipici di piena estate e molto superiori alla norma per metà giugno.

Questo surplus energetico contribuisce a rendere il Mediterraneo un bacino pronto a intensificare qualsiasi perturbazione, sia in termini di piogge che di instabilità convettiva. È un elemento che potenzia la gravità degli episodi temporaleschi, amplificando i contrasti termici tra mare e terraferma.

In conclusione: attenzione all’inizio della prossima settimana

L’Italia si trova in una fase delicata dal punto di vista meteo. Il caldo intenso che ha dominato gli ultimi giorni potrebbe presto lasciare spazio a un’intensificazione dell’instabilità, con temporali localmente violenti. Le giornate tra domenica 15 e lunedì 16 giugno andranno monitorate con grande attenzione, in particolare per chi vive nelle regioni del Nord e dell’entroterra appenninico.

Il mix tra aria calda e umida nei bassi strati, l’arrivo di aria più fresca in quota e la temperatura anomala del Mediterraneo rappresenta un quadro potenzialmente esplosivo. L’estate 2025 potrebbe proseguire all’insegna dei contrasti estremi e della forte instabilità atmosferica, a dimostrazione di un clima sempre più difficile da inquadrare con le regole del passato.

