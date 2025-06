Allerta Meteo Molise: dopo il caldo, è allarme temporali

MeteoWeb

Dal bollino rosso per l’emergenza caldo all’allerta meteo gialla per temporali. È lo scenario che presenta il Molise, interessato nelle prossime ore da un repentino cambio del meteo. A certificare questa evoluzione è la Protezione Civile regionale nel bollettino che annuncia, dalla tarda mattinata di martedì 17 giugno, l’arrivo del maltempo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento. Le temperature, che in questi giorni hanno registrato valori ben al di sopra della media del periodo, saranno in diminuzione, soprattutto le massime, i venti moderati, prevalentemente da settentrione, e il mare mosso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.