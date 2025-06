Allerta Meteo, peggiora il tempo sul Nord Italia: supercelle in Veneto, grandine e vento in arrivo

MeteoWeb

Il tempo torna a farsi severo su parte del Nord Italia, con una nuova fase di marcata instabilità atmosferica destinata a colpire soprattutto le regioni alpine e prealpine. Dopo un avvio di giugno segnato dal caldo e da condizioni in prevalenza stabili, l’arrivo di aria più fresca in quota sta generando fenomeni temporaleschi intensi, alcuni dei quali con caratteristiche supercellulari.

Supercelle in azione tra Veneto e Trentino: situazione in tempo reale

Tra i settori più colpiti si segnalano al momento celle temporalesche particolarmente attive nei pressi di Rovereto e lungo l’asse che collega Tregnago e Arzignano, nell’Est veronese. Un altro intenso sistema convettivo è in sviluppo tra Bassano del Grappa e Castelfranco Veneto, con forti rovesci, colpi di vento e rischio grandine localizzata.

Queste strutture temporalesche possono essere classificate come supercelle, ovvero sistemi organizzati caratterizzati da un mesociclone rotante interno e capaci di produrre fenomeni estremi: grandinate di medio-grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento (downburst).

Piogge e temporali anche sul Piemonte e Nordovest: attenzione ai settori alpini

Non si esaurisce qui il quadro dell’instabilità: nuove precipitazioni a carattere sparso sono attese nel corso della giornata sull’Alto Piemonte, con fenomeni più probabili attorno al Lago Maggiore e successivamente, in serata, tra Torinese, Canavese, Vercellese e Novarese. I rovesci potranno essere localmente intensi, anche se a macchia di leopardo.

Nel complesso, l’instabilità continuerà a dominare la scena atmosferica del Nord Italia almeno fino a sabato 7 giugno, con evoluzione diurna dei fenomeni convettivi favorita dai forti contrasti termici tra pianura e rilievi.

Domenica 8 giugno: in arrivo un veloce fronte freddo e venti di Foehn

Secondo le proiezioni dei principali centri meteorologici europei, nella giornata di domenica 8 giugno è atteso il transito di un fronte freddo da Nordovest che porterà un temporaneo peggioramento, seguito da un rapido miglioramento atmosferico grazie all’ingresso di venti di foehn nelle valli alpine e localmente fino in pianura. Il contrasto con l’aria calda preesistente potrebbe però favorire ancora una volta temporali prefrontali intensi nel tardo sabato o domenica mattina.

Possibili temporali anche al Centro: Romagna e alte Marche sotto osservazione

Oltre al Nord, l’instabilità potrà brevemente interessare anche alcune aree del Centro Italia. In particolare, non si esclude lo sviluppo di temporali sparsi sulla Romagna e sulle alte Marche durante il pomeriggio/sera odierno, in risposta al passaggio di impulsi instabili in quota.

Da lunedì 9 giugno: svolta estiva con alta pressione subtropicale

Le ultime tendenze modellistiche preannunciano una svolta pienamente estiva a partire da lunedì 9 giugno. Una robusta alta pressione subtropicale dovrebbe infatti estendersi sul Mediterraneo centrale, favorendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia, con temperature in netta ascesa.

Le colonnine di mercurio sono attese in crescita costante, con valori che supereranno i 30°C su molte località di pianura, soprattutto tra Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e il Sud peninsulare. Si aprirebbe dunque la prima vera fase calda dell’estate 2025, con giornate afose e notti sempre più miti anche nei grandi centri urbani.

Conclusioni: da temporali severi a caldo estivo, un’Italia meteorologicamente divisa

Il quadro meteorologico per i prossimi giorni disegna un’Italia a due velocità: al Nord ancora instabilità e temporali forti, al Centro-Sud condizioni più stabili e via via più calde. La transizione verso un regime pienamente estivo appare probabile a partire dal 9-10 giugno, ma fino ad allora sarà fondamentale monitorare l’evoluzione dei fenomeni convettivi, specie nelle regioni settentrionali dove la minaccia di supercelle e grandine rimane concreta.

