Allerta Meteo, nubifragi in vista: pomeriggio-sera con temporali e grandine in 2 aree | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo per temporali forti, accompagnati da piogge intense, grandine e forti raffiche di vento lineari. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, “il parziale cedimento del promontorio subtropicale sul suo bordo orientale darà luogo ad una veloce ma intensa fase di instabilità temporalesca tra le regioni del Nord-Est e del versante adriatico centrale“, spiega il bollettino PRETEMP.

Dopo una pausa precipitativa nel corso del mattino, “i primi fenomeni a carattere temporalesco sono attesi in sviluppo a partire dalle ore centrali lungo le Prealpi venete e friulane e lungo l’Appennino centro-settentrionale, poi durante le ore pomeridiane e serali i fenomeni si propagheranno verso sud e verso est, con frequenti sconfinamenti lungo le coste adriatiche. Nelle aree citate saranno possibili temporali forti accompagnati da piogge intense, grandine di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento lineari, il tutto entro un livello 1 di pericolosità“.

Da segnalare, infine, “la formazione di qualche temporale di natura termoconvettiva sul comparto appenninico meridionale nelle ore pomeridiane, generalmente non intenso e accompagnato da rovesci di pioggia e qualche grandinata di piccole dimensioni (< 2 cm), il tutto entro un livello 0 di pericolosità. Tempo migliore al Nord-Ovest, lungo il versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori“.

Allerta Meteo Livello 1

“Un piccolo nucleo di aria fredda in quota proveniente dal Nord Atlantico riuscirà ad erodere parzialmente il dominio alto-pressorio subtropicale lungo il suo bordo orientale, attraversando l’Italia da nord a sud. La goccia fredda sarà collocata sulle regioni settentrionali” nella mattinata di oggi, “per poi scivolare rapidamente verso sud ed interessare anche le regioni centrali tra il pomeriggio e la sera“, prosegue PRETEMP. “L’atmosfera sarà particolarmente instabile e carica di energia potenziale nei bassi strati (MUCAPE > 2000 J/kg e LI fino a -5/-6°C). Lo shear nei medi livelli non sarà particolarmente sostenuto, ma potrebbe subire un’intensificazione nella serata per l’avvezione di vorticità positiva a 500 hPa legata al passaggio della goccia fredda, arrivando localmente fino a 20 m/s“.

In questa fase della giornata, “i temporali potrebbero organizzarsi in cluster multicellulari e dar luogo a grandine fino a 2-4 cm di diametro e raffiche di vento lineari puntualmente > 80 km/h. Dati i valori di PWAT previsti localmente fino a 40 mm, saranno possibili anche piogge intense a carattere di nubifragio, con cumulate localmente > 80mm/3h“.

Infine, “non sono da escludere alcuni fenomeni vorticosi lungo il tratto di costa dal Veneto alle Marche centrali, dati i valori elevati di umidità nei bassi strati e CAPE 0-3 km localmente fino a 200 J/kg“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: