Allerta Meteo, nuovo round di forti temporali pomeridiani: le regioni a rischio nubifragi e grandine | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo in questo inizio settimana per fenomeni temporaleschi accompagnati da piogge intense a carattere di nubifragio, grandine e raffiche di vento lineari. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, 23 giugno 2025, “lo scenario meteorologico sul Mediterraneo centro-occidentale sarà caratterizzato dal rinforzo del promontorio subtropicale, con un aumento del campo di geopotenziale a 500 hPa e tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Tuttavia, la presenza di aria relativamente fredda in quota (fino a -14°C a 500 hPa), legata ad una debole circolazione instabile sulla porzione più meridionale del dominio previsionale, favorirà nel corso del pomeriggio la genesi di qualche fenomeno termo-convettivo, segnatamente nelle aree interne della Sicilia, accompagnato da piogge intense concentrate e qualche grandinata generalmente di piccole dimensioni (< 2 cm), il tutto entro un livello 0 di pericolosità“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Nel corso del pomeriggio-sera, “lungo il bordo settentrionale dell’anticiclone scorrerà una massa d’aria più fresca ed instabile, connessa ad una debole oscillazione della corrente a getto lungo i settori alpini. Sono attese, pertanto, condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche forti, in particolare sulle Alpi e le Prealpi del Trentino-Alto-Adige, del Veneto e del Friuli e l’alta pianura delle rispettive regioni. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da piogge intense a carattere di nubifragio, grandine di media dimensione (2-5 cm) e raffiche di vento lineari, il tutto entro un livello 1 di pericolosità“.

Nel corso della serata, “non è escluso che i temporali possano scendere dalle alte pianure e coinvolgere anche le basse pianure del Veneto e del Friuli, aiutati dalla ventilazione sostenuta da nord-ovest in media troposfera“.

Allerta Meteo aree Livello 1

Durante il pomeriggio-sera di oggi, prosegue PRETEMP, “il parziale cedimento del campo di geopotenziale a 500 hPa dovuto al passaggio di un’onda corta lungo il perimetro settentrionale dell’anticiclone determinerà un aumento della convezione, dapprima lungo le regioni alpine e successivamente anche lungo le Prealpi e le alte pianure del Trentino, Veneto e Friuli. Il passaggio dell’onda corta sarà accompagnato da un’avvezione di vorticità positiva a 500 hPa, con un aumento del DLS 0-6 km fino a 20-22 m/s sulle aree alpine e prealpine centro-orientali. Il profilo termico in media-bassa troposfera sarà moderatamente instabile, con valori di lapse rate tra 700 e 500 hPa fino a 7°C/km“.

“La convezione inizierà a svilupparsi nel corso delle ore pomeridiane lungo i settori alpini, principalmente come pulse storm, per poi scendere in serata sui settori pedemontani e di alta pianura e organizzarsi in un possibile sistema multicellulare lineare (QLCS) tra Basso Trentino, Veneto e Friuli, in virtù della maggiore energia potenziale disponibile nei bassi strati (ML CAPE localmente > 1500 J/kg) e del maggior contenuto di acqua precipitabile (PWAT > 35 mm)“, sottolinea il bollettino.

In questa fase, “saranno possibili piogge intense convettive con cumulate localmente > 80 mm/3h, grandine di media dimensione (2-5 cm) e raffiche di vento lineari puntualmente > 60-70 km/h, in virtù del maggior trasporto verso l’alto di aria calda e umida ad opera delle correnti ascensionali. Bassa la probabilità di avere supercelle, dato il modesto wind shear e i bassi valori di elicità nei primi 3 km di quota“.

