Allerta Meteo, nuovo round di temporali pomeridiani: ecco dove pioverà oggi

Allerta Meteo oggi, per il rischio di rovesci e temporali, dal pomeriggio. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Sulla penisola italiana rimonterà un promontorio di alta pressione al seguito del blando cavo d’onda in medio-alta troposfera ormai in esaurimento, che si muoverà verso il sud Italia e la Grecia senza causare nuova convezione, eccetto forse per qualche rovescio orografico favorito dall’insolazione in Calabria. Specie dal pomeriggio, un flusso umido a 700 hPa, moderatamente instabile e a debole curvatura ciclonica (specie oltralpe), tuttavia intenso, scorrerà attorno allo spartiacque alpino triggerando, grazie all’interazione orografica e ad alcuni nuclei di vorticità positiva, dei temporali sparsi ad asse obliquo in un ambiente a forte DLS (25-30 m/s) e scarsa energia“, riporta il bollettino PRETEMP. “I temporali potranno causare qualche raffica di vento e qualche rovescio mobile non particolarmente intenso. L’estensione del livello 0 tra Prealpi veneto-friulane e relative pedemontane è legata agli ultimi fenomeni della notte attorno alle 00 UTC“.

