Allerta Meteo, oggi fenomeni estremi in 4 regioni: “temporali organizzati, rischio supercelle e grandine fino a 5 cm”

MeteoWeb

“Sono attesi temporali organizzati, con prevalenza di cluster di multicelle ma non sono escludibili, nelle fasi iniziali di sviluppo dei temporali, anche delle supercelle. Protagonista nuovamente la grandine con chicchi fino a 3-5cm di diametro“: sarà un sabato di maltempo in diverse aree d’Italia oggi, 21 giugno 2025, primo giorno d’estate. A delineare la situazione attesa nelle prossime ore è l’outlook elaborato dagli esperti di ZenaStormChaser, che riporta inoltre: “Rinforza l’alta pressione nord africana ma da nord prima del ritorno del forno si infiltrerà un blando cavetto d’onda in quota contenente aria leggermente più fresca (-12/-14° a 500hpa). Ancora una volta i temporali si formeranno in una ambiente ricco di energia ( cape fino a 2000J/Kg) e la presenza di una ventilazione sud orientale su Emilia e parte della Lombardia aumenterà notevolmente lo shear, visto la corrente nord occidentale presente alle quote più elevate“.

Allerta Meteo per Piemonte, Emilia, Lombardia e Liguria

“Primi temporali che si svilupperanno sull’Appennino ligure e emiliano nel pomeriggio in successiva dissipazione. Nella seconda metà del pomeriggio i fenomeni si svilupperanno sulle Prealpi lombarde per dilagare velocemente verso le alte pianure della Lombardia e del Piemonte orientale. In serata i fenomeni raggiungeranno anche il basso Piemonte e l’Emilia (a rischio grandine il concerto di Ligabue a Campovolo) dove potranno avere una nuova intensificazione per la convergenza tra i venti di outflow e rispettivamente Marino e sud est“, riporta l’outlook di ZenaStormChaser.

Nel livello 2 “i temporali potranno presentare chicchi fino a 3-5cm. Ricordiamo che la grandine è un fenomeno localizzato che avviene al di sotto della parte più intensa di una cella temporalesca, quindi, anche se è ovvio lo scriviamo, non sarà grandine a tappeto su tutta l’area di riferimento. I temporali in tarda serata sconfineranno in Liguria ma perdendo velocemente intensità“, conclude l’outlook.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: