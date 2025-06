Allerta Meteo oggi per “fenomeni temporaleschi molto violenti e grandine di 3 cm”

MeteoWeb

“L’ennesimo affondo depressionario sulla penisola iberica induce correnti sud occidentali decisamente intense, alle quote medio alte dell’atmosfera, sul nord Italia. La poca spinta verso est della struttura depressionaria unita al muro bollente indotto dall’alta pressione nordafricana permetterà un interessamento marginale anche del nord, da parte dei fenomeni, ma con locali fenomeni temporaleschi molto violenti“: è quanto evidenziano gli esperti di ZenaStorm Chaser, pubblicando l’outlook valido per la giornata di oggi, mercoledì 4 giugno 2025. “Il contrasto tra la massa d’aria calda e gli sbuffi più freschi in arrivo“, prosegue l’analisi, “grazie all’avvicinamento del fronte perturbato, creeranno condizioni favorevoli alla formazione di celle temporalesche intense, con annesse grandinate. Particolare attenzione anche agli accumuli pluviometrici sulle aree alpine“.

Allerta Meteo per Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia

L’outlook riporta “fenomeni tra pomeriggio e sera che continueranno a rinnovarsi tra pedemontana torinese, biellese in risalita verso il verbano, comasco e varesotto, grazie al lift orografico indotto dai monti. Tra tardo pomeriggio e sera il transito di un nucleo di vorticità in quota potrà favorire una lieve propagazione verso sud dell’instabilità con la formazione di un’intensa linea temporalesca che successivamente interesserà per molte ore il verbano/alto varesotto e alto comasco con accumuli sino a 180mm (livello 3), con probabili frane e possibili allagamenti. Sulla coda di questa linea non si può escludere una supercella che transiterà inizialmente sul bordo della A4 per poi procedere veloce verso nord est su alto vercellese e alto novarese (LIVELLO 2), dove agirà una convergenza tra venti di marino e venti da nord in discesa dalle Alpi. Energia disponibile alla convezione stimata sui 1200J/Kg e possibili chicchi di grandine fino a 3cm di diametro“.

