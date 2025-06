Allerta Meteo: oggi nubifragi e grandine in 3 regioni, “rischio fenomeni intensi”

MeteoWeb

Allerta Meteo per goccia fredda in discesa verso il Mar Tirreno, che determinerà instabilità diffusa. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Una goccia d’aria fredda in quota scenderà verso il Mar Tirreno raggiungendo Sicilia e Tunisia in serata, apportando instabilità diffusa sulle isole maggiori e sui versanti tirrenici delle regioni centromeridionali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso su basso Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Qui i temporali potranno assumere carattere di nubifragio e produrre grandine di medie dimensioni e raffiche di vento“.

Un più ampio livello 0 “include la quasi totalità delle regioni centromeridionali e della Sardegna. Qui potranno verificarsi temporali sparsi con la possibilità di locali fenomeni intensi, come piogge intense localizzate, grandine di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento. È inoltre possibile il verificarsi di trombe marine sulle coste orientali e settentrionali della Sicilia“.

La situazione meteo

“L’influenza via via crescente del promontorio anticiclonico sull’Europa Centrale va a inibire la convezione al centro nord, mentre la goccia d’aria fredda si sposta a sud, passando sul Mar Tirreno. L’area di maggiore instabilità viene quindi relegata al sud, dove il CAPE potrà superare i 4000 J/kg in mare. Data la forzante molto caotica (cut-off) sarà difficile prevedere le aree di innesco dei temporali, anche se per il momento i modelli LAM tendono a simulare gli accumuli più elevati sulle regioni tirreniche meridionali (basso Lazio e Campania) e sulla Sicilia centrosettentrionale“, sottolinea PRETEMP. “Il DLS sarà in generale moderato (valori intorno ai 15 m/s) all’interno di un’atmosfera con molta acqua precipitabile (35-40 mm). Per questo si è scelto di emettere un livello 1 per nubifragi, grandine di medie dimensioni e raffiche di vento per le aree sopracitate”.

Un più ampio livello 0 “arriva a comprendere tutto l’Appennino centromeridionale, il Tavoliere delle Puglie, il resto della Sicilia e buona parte della Sardegna Orientale. Qui saranno possibili temporali sparsi con locali nubifragi e grandinate di piccole-medie dimensioni, così come raffiche di vento. Non si esclude inoltre il verificarsi di trombe marine sulle coste settentrionali e orientali della Sicilia“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: