Allerta Meteo, sabato pomeriggio con fenomeni estremi: “forti temporali e downburst con raffiche oltre 100 km/h”, ecco dove

Allerta Meteo “per forti temporali diffusi associati a downburst, con possibili raffiche oltre 100 km/h“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 21 giugno, “avvezione di aria relativamente fredda in quota favorirà attività convettiva nel pomeriggio dapprima sui settori alpini centro-occidentali in estensione verso la Pianura dove troverà ambiente ottimale per ulteriore organizzazione in sistemi multicellulari“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello di pericolosità 2 su Alessandrino, Piacentino, Pavese e Liguria per forti temporali multicellulari diffusi associati a forti raffiche di vento lineari, mentre un livello 1 è valido per grandine di medie dimensioni. Un ampio livello 1 viene emesso sul resto del Nord-Ovest per i medesimi motivi, ma con fenomeni meno intensi. Sull’Appennino Centro-Meridionale una residua circolazione ciclonica in quota in evoluzione verso levante caratterizzata da debole shear favorirà invece convezione poco organizzata con isolati temporali associati a grandine di piccole dimensioni, compatibili con un livello di pericolosità 0“.

Allerta Meteo per il Nord/Ovest

“L’inizio della convezione è prevista nel primo pomeriggio sui settori alpini centro-occidentali e sull’Appennino tosco-emiliano per sollevamento orografico in successivo movimento verso S-SE grazie alla presenza di un buon getto in quota da N-NW“, prosegue PRETEMP. “In pianura i sistemi convettivi troveranno un ambiente instabile con MLCAPE > 1500 J/kg e MUCAPE sino a 2000 J/kg e DLS localmente nell’intervallo 15-20 m/s. La convezione potrà qui essere mantenuta dalle cold pool e da convergenza tra un flusso teso in ingresso in Pianura dall’Adriatico e una circolazione di brezza in ingresso dal Golfo Ligure“.

Inoltre, “alcuni modelli mostrano una probabile organizzazione alla mesoscala. I profili atmosferici mostrano PBL piuttosto secchi e PWAT > 40 mm per cui la pericolosità maggiore sarà data da possibili downburst. Le condizioni termodinamiche più favorevoli riguardano l’alessandrino, pavese, piacentino e lato sopravento della Liguria, dove viene emesso un livello 2 per forti temporali diffusi associati a downburst, con possibili raffiche > 100 km/h, mentre un livello 1 è valido per il resto del Nord-Ovest per i medesimi motivi. Un livello 1 sarà invece valido per grandine di medie dimensioni, con buoni valori di CAPE nella HGZ. Da non escludere uno sconfinamento dei fenomeni nel Mar Ligure e nell’Alta Toscana in tarda serata“.

Aree Livello 0

“Sull’Appennino e sulle zone interne della Sicilia è prevista convezione pomeridiana in ambiente con MLCAPE sino a 1000 J/kg e debole shear. Locali aumenti sino a 2000 J/kg saranno possibili in Calabria, specie sul settore meridionale, dove la convezione potrà essere più intensa seppur isolata e di breve durata“, conclude PRETEMP.

