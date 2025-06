Allerta Meteo, oggi una regione nel mirino di fenomeni estremi: al via giornata di nubifragi e grandinate

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, in particolare in una regione, per temporali con rischio nubifragi, possibili grandinate e raffiche di vento convettive. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un residuo cut-off in medio-alta troposfera, caratterizzato dalla presenza d’aria fredda e instabile tenderà a portarsi in direzione della Sicilia stazionandovi per l’intera giornata e associato ancora a instabilità diffusa, principalmente sull’isola e sul comparto tirrenico meridionale adiacente. Altrove tenderà a consolidarsi gradualmente un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale, i cui massimi di altezza di geopotenziale a 500 hPa rimarranno a nord dell’arco alpino e sul Mediterraneo occidentale“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Un livello 1 “è stato emesso sulla Sicilia per temporali frequenti e accompagnati da forti precipitazioni anche a carattere di nubifragio; possibili grandinate sparse di piccole o medie dimensioni e raffiche di vento convettive (wet downburst)“.

Un più esteso livello 0 “riguarda l’intera fascia appenninica centro-meridionale e relativo versante tirrenico fino al sud e alle zone interne della Sardegna; l’arco alpino e le zone interne del comparto balcanico incluso nel dominio di previsione. In questo caso i temporali saranno locali o sparsi con la possibilità di forti piogge concentrate, grandine di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento convettive. Permane, inoltre, la possibilità del verificarsi di trombe marine sulle coste, in particolare quelle prospicienti la Sicilia (livello 0)”.

Allerta Meteo – aree Livello 1

“Il cut-off manterrà la zona di maggiore instabilità sulle regioni meridionali con particolare riferimento alla Sicilia, laddove i valori di SB CAPE potranno ancora raggiungere i 2500 J/kg, specie in mare aperto, di cui massimi localmente intorno a 300 J/Kg nel layer 0-3 km, inclini ad aumentare il rischio di fenomeni vorticosi“, prosegue PRETEMP. “In merito ai parametri di windshear, pur complessivamente modesti, sono attese due aree con valori di DLS leggermente più elevati e prossimi a 20-22 m/s: sulla Sicilia meridionale con vettori sud-occidentali e sul Tirreno meridionale con vettori orientali, modulati dalla circolazione entro il cut-off. L’LLS mostrerà invece valori più elevati (10-12 m/s) lungo un probabile boundary di basso livello tra correnti settentrionali e flussi da ESE, mentre i parametri di elicità saranno più elevati (specie 0-3 km) sulla Sicilia centro-orientale e coste tirreniche meridionali (EHI 0-3 km fino a 2). Permarranno anche elevati valori di PWAT (35-40 mm), che, in associazione agli altri parametri ambientali, possono ancora giustificare un livello 1 per forti piogge concentrate (rischio di flash o urban flood), grandine di piccole o medie dimensioni e forti raffiche di vento, prodotti da sistemi multicellulari di tipo cluster la cui organizzazione sarà caotica nel core del cut-off, mentre non si esclude l’eventualità di QLCS lungo la circolazione periferica del sistema tra est Sicilia e aree tirreniche meridionali. I fenomeni vorticosi saranno possibili principalmente per il rischio di trombe marine, ma non si può escludere a priori l’eventualità di landspout misociclonici o da meso vortex sulle aree interne“.

Aree Livello 0

Nelle rimanente aree a livello 0 “saranno possibili temporali locali o sparsi con isolati nubifragi, qualche grandinata di piccole dimensioni e colpi di vento. Non si esclude inoltre il verificarsi di trombe marine lungo le coste. Sulla fascia alpina i temporali saranno solo isolati e a carattere di pulse storm, per i quali sarà dominante la forzante orografica dopo il soleggiamento mattutino, associati a qualche forte rovescio di pioggia e sporadica presenza di grandine di piccole dimensioni“, conclude PRETEMP.

