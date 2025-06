Allerta Meteo, “rischio supercella e forti temporali”: oggi attenzione in 2 regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, sabato 7 giugno, per rovesci o temporali, con rischio di supercella, con possibilità di interessamento di 2 regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 7 giugno, “la vasta saccatura che interessa l’Europa Centro-Settentrionale continuerà a favorire flussi miti e relativamente umidi da sud-ovest sulla porzione settentrionale del dominio di previsione. Un livello di pericolosità 0 sarà valido per l’arco alpino per rovesci o temporali moderati con possibilità di interessamento della Pianura tra Piemonte e Lombardia. Un livello 1 cautelativo viene emesso su Piemonte e Lombardia settentrionali per la possibilità di un’isolata supercella“, si legge nel bollettino PRETEMP.

La situazione meteo

“Le forzanti principali per l’inizio della convezione saranno legate all’avvezione di vorticità ciclonica in quota e al sollevamento orografico, in ambiente con modesti valori di MLCAPE < 500 J/kg e DLS > 20 m/s. Lo storm mode prevalente sarà multicellulare con possibili raffiche di vento lineari soprattutto tra Piemonte e Lombardia settentrionali dove confluirà anche un flusso teso meridionale in ingresso dal Mar Ligure e dove il PBL sarà probabilmente più secco e la PWAT > 32-34 mm“, spiega PRETEMP. “In queste ultime zone non è da escludere la formazione di una supercella lungo le Prealpi, più probabile in caso di maggiore instabilità (MLCAPE fino a 1000 J/kg) prevista da alcuni LAM, unitamente a un modesto veering del vento e di DLS fino a 25 m/s“.

