Allerta Meteo, oggi previsti temporali da Nord a Sud: attenzione “tra mezzogiorno e il tramonto”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, venerdì 20 giugno 2025, per temporali “che daranno luogo a qualche forte pioggia, qualche grandinata di piccole dimensioni e raffiche di vento in genere non molto intense“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Sono previsti temporali sparsi ad asse verticale, a cella singola, o pulse storm su tutti i rilievi del territorio nazionale tra mezzogiorno e il tramonto, che daranno luogo a qualche forte pioggia, qualche grandinata di piccole dimensioni e raffiche di vento in genere non molto intense“, sottolinea il bollettino PRETEMP. Sul Sud Italia la goccia fredda in quota che ha determinato instabilità ieri “si attenua, portando a una disorganizzazione dei temporali previsti nel pomeriggio che, favoriti dal soleggiamento, fioriranno un po’ su tutta la dorsale appenninica meridionale. Le brezze al suolo e i deboli venti in quota saranno disposti prevalentemente da NNE, a causa della posizione del core freddo a sud della Sicilia, il che favorirà una propagazione dei nuclei sottovento in direzione della fascia tirrenica calabro-campana e Sicilia sudorientale“.

Anche al Nord Italia “la convezione sarà di natura orografica, innescata dal soleggiamento e dal sopraggiungere di aria leggermente più fresca in quota dai versanti nordalpini. Per la ventilazione prevalente settentrionale, i nuclei convettivi tenderanno a rimanere in direzione delle aree interne sulle alpi occidentali, mentre alcuni fenomeni potranno sconfinare verso la costa in Liguria, sia sull’imperiese che sulle 5 terre. Su queste regioni non si esclude il verificarsi di qualche fenomeno leggermente più intenso nelle aree interne, per la presenza di CAPE a tratti superiore a 2 Kj/Kg, soprattutto nell’ambito di forti piogge e grandinate anche con accumulo“, si legge nel bollettino. Infine, “i nuclei che si innescheranno sulle Prealpi centro-orientali si muoveranno in direzione della pianura nel tardo pomeriggio, ma non dovrebbero interessarla per la presenza di uno strato di inibizione spesso da 2000 a 3000 m; tuttavia non si esclude qualche piovasco sulle aree pedemontane“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: