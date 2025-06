Allerta Meteo Piemonte: temporali con nubifragi, grandine e vento

MeteoWeb

Arpa Piemonte ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali valida per le prossime 36 ore. “Oggi pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpina in possibile transito sulle pianure in serata, fenomeni localmente anche forti con nubifragi, grandinate e raffiche di vento. Attenuazione da stanotte, ma fino a domani mattina possibili rovesci e temporali sparsi su pianure e al confine con la Liguria, localmente moderati. Dal pomeriggio stabile, salvo deboli rovesci sulle Alpi e rinforzi di vento sul settore nord. Temperature ancora elevate”, si legge nel bollettino di allerta.

