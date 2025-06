Allerta Meteo Piemonte, forti temporali domani: rischio grandine e allagamenti

MeteoWeb

L’Arpa Piemonte ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per temporali per domani, lunedì 2 giugno, su parte della regione. “Da domani allerta gialla per temporali forti sui settori a nord del Po, con locali allagamenti, grandine ed isolati fenomeni di versante. Oggi, condizioni di instabilità a ridosso dei settori alpini, con isolati fenomeni sulle pianure occidentali, sparsi sull’alto Piemonte. Da domani instabilità in decisa accentuazione, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente molto forti sui settori occidentali e settentrionali, meno intensi sul settore sudoccidentale”, si legge nel bollettino di allerta.

