Allerta Meteo Piemonte: attenzione nel pomeriggio, “forti temporali e grandinate”

Allerta meteo gialla in Piemonte “per il pomeriggio odierno. Sono attesi rovesci e temporali localmente forti associati a grandinate e forti raffiche di vento; fenomeni sporadici o assenti su Alpi Marittime e basso Alessandrino. Domani tempo stabile e temperature elevate“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 26 giugno da Arpa Piemonte, che riporta un codice giallo.

“Fase temporaneamente instabile attesa per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali localmente forti ed associati a grandinate e forti raffiche di vento; fenomeni sporadici o assenti tra basso Astigiano e basso Alessandrino“, rimarca il bollettino di vigilanza. “Da domani nuova rimonta dell’alta pressione di matrice sub-tropicale con tempo stabile e condizioni di disagio per temperature elevate e alti tassi di umidità in accentuazione sabato“.

“Una debole ondulazione atlantica nel corso delle prossime ore determinerà un temporaneo cedimento del campo di alta pressione alle nostre latitudini con conseguenti infiltrazioni d’aria relativamente più fredda in quota in grado di innescare nel corso del pomeriggio odierno rovesci e temporali localmente intensi ed associati a forti raffiche di vento e grandinate anche di medie dimensioni, in generale esaurimento entro la tarda serata odierna“: è quanto si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Da domani l’alta pressione sub-tropicale si rafforzerà nuovamente su tutto il comparto europeo centro-occidentale, riportando stabilità atmosferica e determinando un deciso aumento delle temperature per tutto il fine settimana, con valori massimi che supereranno i 35 ° C in pianura e quota dello zero termico che nella giornata di sabato si porterà oltre i 5000 m“.

