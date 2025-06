Allerta Meteo Piemonte: tra caldo e maltempo, punte di +34°C e rovesci pomeridiani

MeteoWeb

“Giornate tipicamente estive con temperature massime fino a 32-34°C tra Astigiano e Alessandrino. Da domani pomeriggio isolati rovesci di calore a ridosso dei settori alpini con fenomeni isolati anche sulle zone di pianura e collina tra Torinese, Cuneese e Astigiano“: è quanto si legge nel consueto e giornaliero bollettino di allerta meteo pubblicato da Arpa Piemonte, che riporta un codice verde.

“Giornate tipicamente estive, con quota dello zero termico che si manterrà intorno ai 4200-4400 m per le prossime scadenze e temperature ben al di sopra della media del periodo, con punte massime intorno ai 32-34°C tra Astigiano ed Alessandrino. Da domani pomeriggio isolati rovesci di calore a ridosso dei settori alpini, a carattere sparso venerdì pomeriggio, con fenomeni isolati anche sulle zone di pianura e collina tra Torinese, Cuneese ed Astigiano“, rimarca il bollettino di vigilanza.

Allerta Meteo Piemonte, caldo e rovesci di calore: i bollettini

