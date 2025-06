Allerta Meteo Piemonte, scatta il codice giallo: oggi pomeriggio temporali, grandine e vento forte

MeteoWeb

Allerta meteo gialla oggi in Piemonte per temporali. “Nel pomeriggio odierno sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente forti con grandine e raffiche di vento, in particolare sulle pianure e sul Piemonte centro-meridionale. Domani tempo stabile e soleggiato“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 21 giugno da Arpa Piemonte, che riporta un codice giallo.

“Rovesci e temporali sparsi oggi pomeriggio, localmente forti con grandine e raffiche di vento, in particolare sulle pianure e sul Piemonte meridionale; attenuazione dalla prossima notte, con tempo stabile e soleggiato domani. Lunedì locali rovesci pomeridiani sulle Alpi“, riporta il bollettino di vigilanza.

Allerta Meteo Piemonte: i bollettini

