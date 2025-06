Allerta Meteo Piemonte: in arrivo grandine, fulmini, vento forte, temporali stazionari e fino a 150mm di pioggia in poche ore

MeteoWeb

Allerta meteo in Piemonte per mercoledì 4 giugno 2025. Una nuova e insidiosa fase di maltempo si profila sul Medio-Alto Piemonte, con l’arrivo di temporali intensi, grandine e possibili nubifragi semi-stazionari, in particolare lungo le aree pedemontane e sul bacino del Lago Maggiore. Secondo le ultime analisi meteorologiche, la situazione potrebbe evolvere verso scenari potenzialmente critici dal punto di vista idrogeologico e idraulico.

Dinamica atmosferica: venti umidi da sud-ovest e fronte in arrivo

Il Piemonte continua a trovarsi nel mezzo di un’interazione dinamica tra correnti instabili sud-occidentali in quota e un campo di alta pressione subtropicale ancorato tra il Mediterraneo e i Balcani. Questa configurazione sta mantenendo attivo un flusso d’aria caldo-umido che si dirige verso le Alpi centro-occidentali, dove mercoledì 4 giugno verrà ulteriormente rinvigorito da una nuova perturbazione atlantica in discesa verso la Penisola Iberica.

Il fronte freddo associato a questo sistema lambirà l’arco alpino, favorendo lo sviluppo di sistemi temporaleschi multicellulari e, in alcuni casi, di vere e proprie supercelle tra il pomeriggio e la sera. L’interazione tra masse d’aria contrastanti potrà determinare fenomeni intensi e localizzati con elevati accumuli pluviometrici, in particolare su alto Piemonte e valli alpine settentrionali.

Focus sul Piemonte: temporali forti dal pomeriggio, rischio nubifragi serali

La fase perturbata prenderà avvio già dal mattino, con i primi acquazzoni sparsi nelle aree alpine, in particolare su Val Pellice, Val di Susa, Canavese e Biellese. Ma sarà dal primo pomeriggio che l’attività convettiva si intensificherà nettamente: i temporali cominceranno a strutturarsi lungo l’asse alpino dal Monviso fino al Verbano-Cusio-Ossola, per poi estendersi verso le aree pedemontane e pianeggianti del Torinese, Canavese, Vercellese, Novarese e Biellese sud-orientale.

Le condizioni saranno favorevoli a nubifragi localizzati con precipitazioni molto intense, grandine di medie dimensioni, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. La convergenza tra aria più fresca in discesa da ovest e nord, e flussi meridionali in risalita dal basso Piemonte e dall’Appennino ligure, darà vita a un mix esplosivo per la genesi temporalesca più severa.

In serata, l’attenzione si concentrerà soprattutto sull’alto Piemonte: tra bassa Valsesia, Verbano-Cusio-Ossola e Novarese si temono temporali semi-stazionari in grado di scaricare in poche ore anche 120-150 mm di pioggia, con alto rischio di frane, smottamenti e allagamenti.

Aree escluse: stabilità al Sud del Po e nel basso Piemonte

Va sottolineato che, mentre l’alto Piemonte vivrà una giornata ad alto potenziale temporalesco, il basso Piemonte e gran parte del settore a sud del fiume Po resteranno ai margini del peggioramento. In queste zone i venti sud-occidentali nei bassi strati manterranno l’atmosfera più secca e stabile, inibendo lo sviluppo di celle temporalesche organizzate.

Conclusioni e raccomandazioni

La giornata di mercoledì 4 giugno potrebbe segnare uno degli eventi temporaleschi più rilevanti di inizio estate per il settentrione italiano, e in particolare per il Piemonte centro-settentrionale. Chi vive nelle zone a rischio, specialmente tra Verbano, Novarese e Biellese, è invitato a prestare massima attenzione agli aggiornamenti locali e alle indicazioni delle autorità. Non si escludono allagamenti, interruzioni stradali e blackout elettrici, specie in corrispondenza dei nubifragi serali.

