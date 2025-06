Allerta Meteo Piemonte: ondata di temporali violenti in arrivo, grandine e nubifragi tra 1° e 5 giugno

MeteoWeb

Con l’avvio dell’estate meteorologica, il contesto atmosferico sull’Italia settentrionale sembra destinato a cambiare. Dopo giornate dominate dal caldo e dalla stabilità offerta dall’anticiclone subtropicale nordafricano, le condizioni meteo tornano a farsi instabili, soprattutto sulle regioni alpine e prealpine. Il Piemonte, in particolare, si prepara a una nuova fase di maltempo che potrebbe durare per diversi giorni, con episodi anche intensi di temporali, nubifragi e grandinate.

Un primo cedimento dell’alta pressione: cambia lo scenario sinottico

L’alta pressione subtropicale, che ha garantito condizioni stabili e temperature elevate negli ultimi giorni, mostra ora i primi segni di indebolimento, in particolare lungo il suo bordo occidentale. Questo cambiamento permette il ritorno di correnti umide e instabili di origine atlantica in quota, le quali inizieranno a interessare progressivamente l’arco alpino occidentale e le pianure del Nord-Ovest, dando avvio a una fase di instabilità che potrebbe protrarsi almeno fino al 5 giugno.

Temporali già dal pomeriggio: prime celle tra Monviso e Biellese

Già nel corso del pomeriggio di domenica 1 giugno, sono attesi acquazzoni e temporali di calore sulle aree alpine del Piemonte, in particolare tra le zone del Monviso e il Biellese. Si tratterà inizialmente di fenomeni localizzati, tipici dell’instabilità pomeridiana, ma che faranno da apripista a un peggioramento più organizzato nelle ore successive.

Multicelle in formazione: rischio temporali forti in nottata

Con il sopraggiungere delle ore serali, indicativamente dopo le 21:00, l’afflusso di aria più fresca in quota e la contemporanea diminuzione della pressione atmosferica nei bassi strati favoriranno lo sviluppo di sistemi temporaleschi multicellulari. Questi potranno originarsi tra le aree alpine del Torinese e del Verbano-Cusio-Ossola, per poi spingersi verso le pianure, in direzione del Monferrato e delle zone limitrofe.

La fascia oraria più a rischio sembra compresa tra le 22:00 di domenica e le 03:00 di lunedì 2 giugno, quando i temporali potranno risultare particolarmente intensi, con forti rovesci, locali nubifragi e grandinate di medio-grandi dimensioni. Non sono da escludere forti raffiche di vento lineari e una vivace attività elettrica, elementi che aumentano i rischi di allagamenti localizzati e disagi per la viabilità.

Instabilità prolungata fino al 5 giugno: attenzione anche nei prossimi giorni

L’instabilità non si limiterà alla sola nottata tra domenica e lunedì: secondo gli attuali modelli meteorologici, una vasta area depressionaria in quota continuerà a veicolare impulsi instabili verso il Nord Italia anche nei giorni successivi. Tra lunedì 2 e giovedì 5 giugno, saranno probabili nuovi temporali pomeridiani e serali, specialmente su Alpi, Prealpi e alta Pianura Padana.

Questa evoluzione rappresenta un tipico esempio di come, anche in un contesto dominato dall’anticiclone africano, possano verificarsi break temporaleschi di breve o media durata, capaci di generare eventi severi e fortemente localizzati.

Temporali e fenomeni atmosferici severi

L’inizio di giugno 2025 si conferma tutt’altro che monotono dal punto di vista meteorologico: il Piemonte si trova sulla linea di confine tra le masse d’aria calda subtropicale e quelle fresche atlantiche, un mix che favorisce la formazione di temporali violenti e fenomeni atmosferici severi.

