Allerta Meteo Piemonte: rovesci pomeridiani sulle Alpi, oltre +30°C in pianura

“Oggi, tempo soleggiato e caldo, con locali, brevi rovesci pomeridiani sulle Alpi, soprattutto occidentali. Domani, rovesci pomeridiani parzialmente più estesi, fino alle vicine zone pedemontane. Temperature in ulteriore aumento, diffusamente sopra i 30°C in pianura, con disagio per il caldo“: è quanto si legge nel consueto e giornaliero bollettino di allerta meteo pubblicato da Arpa Piemonte, che riporta un codice verde.

“Un promontorio anticiclonico si alza progressivamente dall’Algeria verso l’Europa centrale fino alla Scandinavia, portando giornate tipicamente estive sul Piemonte e sull’Italia tutta, con quota dello zero termico intorno ai 4200-4400 m e temperature al di sopra della media del periodo, con punte massime fino ai 33-35 °C in pianura“, si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Lievi e temporanee intrusioni dalla Francia di aria atlantica, moderatamente più fresca in quota, potranno provocare qualche locale rovescio a ridosso delle Alpi nelle ore pomeridiane. Domani e sabato sera ci sarà anche un rischio, seppur basso, di sconfinamento sulle vicine pianure. Domenica il parziale cedimento dell’alta pressione, sotto la spinta di una saccatura in discesa dall’Inghilterra, porterà ad una instabilità parzialmente più diffusa su gran parte della regione“.

