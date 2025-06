Allerta Meteo in Piemonte: temporali e anomalie termiche nel weekend

MeteoWeb

ARPA Piemonte ha emesso il bollettino di vigilanza meteorologica n. 192/2025 e il bollettino di allerta n. 168/2025, validi a partire dal pomeriggio del 14 giugno 2025, segnalando condizioni di instabilità meteorologica su gran parte del territorio regionale, con fenomeni temporaleschi anche intensi e anomalie termiche significative. Sabato 14 giugno (pomeriggio/sera): previsti rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, in particolare nelle vallate alpine del nord Piemonte. Rischio di grandinate e nubifragi. Temperature elevate, con anomalie termiche calde in diverse zone.

Domenica 15 giugno: l’instabilità si accentuerà, con temporali più diffusi nel settore nord del Po. Le condizioni peggioreranno nel pomeriggio. Ancora anomalie termiche in aumento e rischio di fenomeni temporaleschi intensi.

Lunedì 16 giugno: previsto un generale miglioramento, con condizioni più stabili, seppur persistano alte temperature su tutta la regione.

Allerta Gialla per temporali in alcune zone

Nel bollettino di allerta n. 168/2025, valido fino alle 13:00 del 15 giugno, ARPA Piemonte ha attivato lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali nelle seguenti zone:

Zona A (Alto Piemonte: Toce, Verbano-Cusio-Ossola)

Zona B (Valli Sesia, Cervo e Chiusella)

Zona I (Alta Pianura Settentrionale)

Per queste aree, sono attesi:

Locali allagamenti

Caduta di alberi

Fulminazioni

Isolati fenomeni di versante

Il resto del territorio piemontese rimane in stato di allerta verde, con fenomeni localizzati e minori probabilità di impatti significativi.

