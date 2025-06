Allerta Meteo Piemonte: in arrivo “temporali forti, persistenti e organizzati”, ecco le zone più colpite

MeteoWeb

Oggi, allerta meteo gialla in Piemonte “per temporali forti sulle zone a nord del Po. Possibili celle temporalesche in transito dal Cuneese verso nord-est nel primo pomeriggio, poi innesco di temporali forti, persistenti e organizzati sul Piemonte nordoccidentale e settentrionale, con raffiche di vento, possibile grandine di medie dimensioni, nubifragi ed isolati fenomeni di versante. Fenomeni più intensi nella zona del Lago Maggiore e persistenza sulle aree più settentrionali per tutta la giornata di domani“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 4 maggio 2025, da Arpa Piemonte.

“Rovesci sparsi sui rilevi settentrionali venerdì“, aggiunge il bollettino di vigilanza.

“L’asse di una saccatura presente sull’Europa centrale inizia oggi il suo transito sul Piemonte, apportando aria più fresca in quota e causando un deciso rinforzo della ventilazione da sud-ovest in montagna. Tale configurazione favorisce l’innesco di temporali forti o molto forti e persistenti sul Piemonte settentrionale, con grandinate anche di medie dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Tali fenomeni tenderanno ad attenuarsi nella notte a partire da ovest, restando attivi sulla zona dei laghi fino a domani sera“: è quanto si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Sul resto della regione, sono attesi temporali moderati o localmente forti in transito da sud-ovest verso nord-est nel pomeriggio odierno e rovesci domani. Tempo in miglioramento da dopodomani grazie alla temporanea espansione di un promontorio anticiclonico mobile sul Mediterraneo occidentale, con rovesci limitati al Piemonte settentrionale venerdì e all’arco alpino sabato“.

