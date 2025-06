Allerta Meteo, piogge torrenziali e Bora in arrivo sull’Adriatico: Marche e Veneto nel mirino del maltempo

MeteoWeb

L’instabilità atmosferica che negli ultimi giorni ha preso piede sull’Italia sta per raggiungere un nuovo, preoccupante apice. Dopo una lunga fase di incertezza sinottica, il vasto sistema convettivo che ha preso forma sull’arco alpino si è finalmente spostato verso l’Alto Adriatico, e ora minaccia direttamente le regioni centrali orientali, con particolare attenzione alle Marche e ai settori costieri tra Veneto ed Emilia-Romagna.

Fronte temporalesco in discesa: il maltempo avanza verso Sud

Le ultime elaborazioni dei modelli ad alta risoluzione confermano che il sistema temporalesco, già attivo su Friuli, Veneto e parte della Lombardia orientale, tenderà a scivolare verso Sud-Est nelle prossime ore. Le aree maggiormente esposte saranno le Marche settentrionali e centrali, dove è atteso un rapido peggioramento nel corso della notte.

L’instabilità non sarà limitata a rovesci isolati: sono previste linee temporalesche organizzate, con possibilità di nubifragi localizzati, colpi di vento e grandinate di piccole dimensioni. Il rischio idrogeologico va monitorato con attenzione, specie in prossimità di fiumi minori e bacini collinari.

Pressione in calo e nuovo impulso depressionario tra stasera e domattina

Non è finita. Dopo un primo impulso instabile, il cuore depressionario tornerà a rafforzarsi tra le prime ore della notte e il mattino di domani, estendendo il suo raggio d’azione dal litorale veneto fino alle coste marchigiane. È qui che si attende la fase più intensa del maltempo.

Le precipitazioni assumeranno carattere continuo e persistente, con accumuli localmente superiori agli 80-100 mm in poche ore. Ciò comporta un concreto rischio di allagamenti urbani, esondazioni di piccoli torrenti e dissesti idrogeologici su versanti fragili. Le città costiere come Ancona, Senigallia, Pesaro e Fano potrebbero trovarsi a fare i conti con una situazione critica, soprattutto tra la notte e la mattinata.

Venti di Bora in rinforzo e mare molto agitato: attenzione lungo le coste

Il peggioramento non riguarderà solo le precipitazioni. Il calo pressorio sull’Adriatico favorirà una rapida intensificazione dei venti di Bora, con raffiche che potranno raggiungere i 70-80 km/h, specialmente sulle coste venete e marchigiane. Il moto ondoso aumenterà sensibilmente, con mare da molto mosso ad agitato lungo tutto il tratto centro-settentrionale dell’Adriatico.

Le condizioni previste potranno avere ripercussioni sulla navigazione costiera e sul regolare funzionamento dei porti. Sono attese anche mareggiate lungo i litorali più esposti, con possibili danni a infrastrutture e stabilimenti balneari.

Uno scenario da monitorare con attenzione: coinvolto anche il weekend?

La struttura depressionaria in azione sull’alto Adriatico potrebbe non esaurirsi in 24 ore. Alcuni modelli ipotizzano una persistenza dell’instabilità anche nella giornata di sabato, con nuovi temporali pomeridiani e una generale difficoltà nella ricostituzione dell’alta pressione.

Si tratta dunque di una situazione ancora fluida, ma già adesso con caratteristiche potenzialmente critiche per alcune aree. La traiettoria del sistema, unita al rinforzo della Bora e alla convergenza dei venti al suolo, genera le condizioni ideali per piogge molto abbondanti e durature.

Conclusione: l’Adriatico al centro di una nuova ondata di maltempo

L’evoluzione meteo delle prossime ore sarà fondamentale per comprendere l’entità degli impatti su Veneto, Emilia-Romagna e soprattutto Marche. L’interazione tra la goccia fredda in quota e le masse d’aria caldo-umida al suolo potrebbe innescare fenomeni anche violenti e di lunga durata. Un’altra conferma, purtroppo, della crescente frequenza di eventi meteo estremi legati a pattern atmosferici sempre più complessi.

