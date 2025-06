Allerta Meteo: PM10 in aumento per l’arrivo di polveri sahariane e temperature oltre i +35°C

MeteoWeb

Le prossime ore porteranno un deciso cambio di passo sul fronte meteorologico in Italia: un vasto anticiclone subtropicale, in espansione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, spingerà masse d’aria roventi verso il nostro Paese, determinando un’impennata delle temperature soprattutto al Sud e sulle isole maggiori. In alcune aree, i termometri potrebbero superare la soglia dei 35°C, dando inizio a una fase di caldo intenso e potenzialmente persistente.

Ma il caldo non sarà l’unico elemento critico. La configurazione barica attesa favorirà anche il trasporto di pulviscolo sahariano in quota, una dinamica ormai ben nota nei mesi primaverili ed estivi. Le correnti sud-occidentali intercetteranno vaste masse di sabbia e polvere fine sollevate dal Sahara, sospingendole verso l’Italia centro-meridionale e le due isole maggiori. Il fenomeno, visibile anche a occhio nudo per la colorazione lattiginosa del cielo, ha implicazioni dirette sulla qualità dell’aria.

Tra gli inquinanti atmosferici più rilevanti in questi contesti spicca il PM10, ovvero una delle frazioni del particolato atmosferico. Si tratta di un insieme di particelle solide e liquide con diametro aerodinamico uguale o inferiore a 10 micrometri (un decimo di centesimo di millimetro), capaci di rimanere sospese nell’aria per lunghi periodi e di essere facilmente inalate. Questo particolato può avere origine sia da fonti naturali, come la polvere desertica, sia da attività antropiche, come traffico veicolare, riscaldamento domestico e processi industriali.

Il PM10 rappresenta un problema di salute pubblica ormai documentato da decenni. Grazie alla sua dimensione ridotta, è in grado di penetrare nelle vie respiratorie superiori e, in parte, anche in quelle inferiori, generando effetti potenzialmente dannosi per l’apparato respiratorio e cardiovascolare. Diverse ricerche scientifiche confermano una correlazione tra elevate concentrazioni di PM10 e l’aumento di malattie croniche respiratorie, riacutizzazioni asmatiche, ricoveri ospedalieri e persino mortalità prematura, in particolare tra soggetti fragili, bambini e anziani.

Inoltre, le condizioni meteorologiche previste – alta pressione, cielo stabile e venti deboli – contribuiranno al ristagno degli inquinanti nei bassi strati atmosferici, con un possibile peggioramento della qualità dell’aria anche nei centri urbani. Secondo le prime simulazioni, alcune aree del Centro-Sud e delle grandi isole potrebbero superare i valori limite giornalieri di PM10 già nelle prossime 24-48 ore.

Questo scenario richiama l’attenzione non solo sulle dinamiche meteorologiche ma anche sulle conseguenze sanitarie e ambientali di un sistema climatico sempre più interconnesso. Il trasporto del pulviscolo sahariano non è più un fenomeno raro, ma una componente sempre più frequente nei pattern atmosferici del bacino mediterraneo, accentuata dalla variabilità climatica e dalla crescente pressione ambientale esercitata dalle attività umane.

In attesa di un cambiamento nella circolazione atmosferica che possa riportare aria più pulita e temperature più contenute, è importante che la popolazione – in particolare quella più esposta – prenda precauzioni: limitare l’attività fisica all’aperto nelle ore più calde, areare gli ambienti nelle ore più fresche e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie locali in caso di allerta per l’inquinamento atmosferico.

Il caldo in arrivo, unito al contributo desertico, rappresenta dunque una doppia sfida: da un lato il disagio termico, dall’altro l’aumento dei livelli di particolato. Due elementi che, sempre più spesso, viaggiano insieme. E che impongono una riflessione profonda su come affrontare un clima in rapido cambiamento.

